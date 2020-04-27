Манукян провел параллель между сериалом о Зулейхе и скандалом вокруг Тодоренко с Башаровым

Общественность продолжает волноваться в связи с выходом на экраны сериала «Зулейха открывает глаза». Так, депутат Госдумы Сергей Гаврилов обратился в Генпрокуратуру и Министерство культуры РФ с просьбой проверить телесериал на предмет оскорбления чувств верующих. Недоволен фильмом и коллега Гаврилова по Госдуме Виталий Милонов.

До этого часть общественности Татарстана возмутилась «неправильным» с точки зрения критиков изображением нравов в республике, а коммунисты обвинили сериал в очернении нашей истории.

Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян увидел связь сериала о Зулейхе, в котором в том числе поднята тема домашнего насилия, со скандалом, развернувшимся вокруг телеведущей Регины Тодоренко и актера Марата Башарова.

Напомним, после того, как Регину Тодоренко наказали за обвинения в адрес женщин, которых бьют мужья, под огонь критики попал заслуженный артист Республики Татарстан Марат Башаров. В одной из телепрограмм Башаров признался, что бил чуть ли не всех своих жен (что, впрочем, давно не секрет). И вот теперь общественность требует за это лишить актера звания заслуженного артиста Татарстана. Кстати, закон о домашнем насилии в России пока так и не принят, хотя проект его есть. В хитросплетениях этой истории разбирается Вадим Манукян.

Сериал о Зулейхе в свете скандала с Тодоренко и Башаровым. Колонка Вадима Манукяна

Истории, касающиеся домашнего насилия, в российском обществе воспринимаются крайне болезненно. Активное обсуждение, феминистки против сторонников «традиционных ценностей», взаимные обвинения, который порой появляются буквально на пустом месте.

Нередко бывает, что люди просто начинают путать вымысел и реальность. Актрису Чулпан Хаматову критикуют за то, что она якобы «слишком убедительно» воплотила на экране образ женщины, изначально представшей в роли жертвы домашнего насилия. Ведущую программы «Орел и решка» Регину Тодоренко травят за обвинения в духе «сама виновата» в адрес избиваемых мужьями женщин. Марату Башарову достается рикошетом за то, что он в прошлом избивал своих жен.

Почему не повезло сериалу «Зулейха открывает глаза»

Чулпан Хаматова первой попала под огонь критики за то, что слишком убедительно «открыла Зулейхе глаза», на мой взгляд, очень талантливо сыграв героиню романа Гузели Яхиной. Для Хаматовой, по ее словам, стала шоком начавшаяся травля, вплоть до откровенных угроз — причем с двух сторон. Актрисе «прилетело» и от излишне ретивых ревнителей отечественной истории, и от недовольных представителей национальной интеллигенции Татарстана.

Представляю, что было бы, если бы фильм «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой вышел сегодня. Как «огребли» бы, несмотря на звания народных, Леонид Броневой и Олег Табаков за то, что изобразили «слишком симпатичными» главарей нацистов, которые в реальной жизни были отъявленными негодяями. Но в 70-х годах прошлого века не было соцсетей, так что и режиссер, и наши прославленные артисты сберегли свои нервы.

Увы, Хаматовой повезло меньше. Считаю, что перекладывать на актеров вину за режиссерский замысел — это последнее дело. Да, отдаю себе отчет, что в нынешней непростой ситуации, в условиях самоизоляции, такой спорный и тяжелый фильм мог расколоть общество. К сожалению, именно это и произошло.

Если бы меня спросили, нужно ли такое кино показывать, ответил бы, не раздумывая: безусловно, нужно! В фильме, да и в романе есть немало неудобной правды, которую необходимо знать и помнить.

В то же время кое в чем не могу не согласиться с критиками. Такой фильм все-таки стоит показывать не по ТВ и не в момент, когда вся страна фактически сидит в карантине. Думаю, это фильм, скорее, для кинозала. Возможно, показ стоило отложить, а то уж слишком нарочито это все выглядело в преддверии Дня Победы, который мы в этом году, к сожалению, отметим не так широко, как планировали. Так что время и место показа сериала «Зулейха открывает глаза» считаю неудачным.

При этом как художественное произведение фильм получился добротным. Жаль только, что режиссер по неизвестным причинам использовал имена и фамилии действующих муфтиев, которые в фильме были названы в числе репрессированных. Впрочем, за это его уже достаточно осудили представители мусульман.

Тодоренко ответила за всех

Рассуждения Регины Тодоренко, что, мол, женщины могут быть сами виноваты в том, что их избивают, предсказуемо вызвали волну возмущения. Регина предложила задуматься, почему некоторые жены, которых бьют мужья, не уходят из семей, а предпочитают оставаться в роли жертвы.

Тема не новая, «вина» женщин в том, что они, не имея возможности сбежать, часто вынуждены терпеть домашнее насилие, неоднократно опровергнута. Как Тодоренко ни пыталась оправдаться за неосторожно сказанные слова, но слово — не воробей. Расплата не заставила себя ждать. Журнал Glamour тут же лишил Регину звания «Женщина года». Возможно, не велика потеря — пустое звание от глянцевого журнала, потерять которое не так уж страшно.

Но дальше, как говорится, больше: компания Pepsico лишает Тодоренко рекламного контракта. На мой взгляд, это не только глупость, но и лицемерие — сделать Регину крайней в истории с домашним насилием — это как-то чересчур. Травля, которой подверглась Тодоренко, выглядит намного более омерзительной, чем необдуманные слова, произнесенные Региной. Жаль, что в этой ситуации жертвой в итоге оказалась она сама.

Лишат ли Башарова звания заслуженного артиста

Истории о домашнем насилии с участием Марата Башарова уже давно обросли легендами, и каждый раз, когда всплывает эта тема, вспоминают его. На этот раз, после очередного признания Башарова, что он избивал своих жен, появилась петиция с требованием лишить его звания Заслуженного артиста Татарстана, а заодно и премий.

«Почему Регину Тодоренко, выступающую с оправданием домашнего насилия, лишили премии журнала Glamour, а с реальными абьюзерами ничего не происходит? — с возмущением пишет автор петиции журналист Антон Данилов. — Срок давности по 112-й и 115-й (умышленное причинение легкого и среднего вреда здоровью) статьям УК РФ — два года, так что сомневаюсь, что за избиения жен его могут привлечь к ответственности».

Что я на этот счет думаю? Ни в коей мере не оправдывая домашнее насилие, абьюз и тому подобное, считаю, что лишить человека званий на основании петиции юридически невозможно. Общественное осуждение подобного поведения поддерживаю.

Но в то же время думаю, что нам всем пора немного успокоиться. Сейчас трудный момент, когда люди, как умеют, выпускают пар, иногда вымещая свое раздражение не только на ближних, но и на «дальних», благо Интернет под рукой.

Хочу нам всем пожелать не только внимательнее следить за тем, что мы говорим и пишем в публичном пространстве, но и просто быть мудрее. Хватит бесконечного хейта, травли и угроз! Будем добрее друг к другу! Этого сейчас так не хватает!