Пригожин вступился за звезд, снимающихся в шоу в период пандемии

Москва, 27 апреля. Создатели, участники и гости шоу «Маска» и «Звезды сошлись» не нарушали санитарные нормы, просто завистники пытаются во всем найти негатив, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что во время съемок передач не соблюдалась дистанция между людьми, а участники не надели санитарные маски. Звезд шоу-бизнеса обвинили в нарушении режима самоизоляции ради рейтингов.

Пригожин вступился за артистов, снимающихся в телепроектах в период пандемии. Он заверил, что ни о каких нарушениях не может быть и речи.

«Есть определенные телевизионные тонкости. <…> Сейчас, когда у проекта «Маска» большой успех, найдется огромное количество желающих, которые захотят покусать», — цитирует его URA.RU.

Продюсер подчеркнул, что в непростой для мира период некоторые люди занимаются «выискиванием червячков», во всем начинают видеть негатив.

«Мы не радуемся успехам. Мы сопереживаем и сочувствуем проигрышу, но при этом не радуемся победам. Какой-то тупик», — констатировал он.

Напомним, что победителем шоу «Маска» стал солист группы MBAND Анатолий Цой, который скрывался от зрителей в костюме льва. Музыканту пришлось соперничать с невероятно талантливыми артистами: в финале на сцену вышли Анна Плетнева, Карина Кокс и Лариса Долина.

Не все зрители остались довольны итоговым выпуском. Некоторые раскритиковали телеведущую Леру Кудрявцеву и актера Оскара Кучеру за то, что они постоянно перебивали гостей и все внимание уделяли лишь одному из членов жюри Филиппу Киркорову.