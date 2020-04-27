Помощник главы Россельхознадзора уволен после обвинений в совращении девочки

Москва, 27 апреля. Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров освобожден от занимаемой должности. В конце прошлой недели стало известно об обвинениях чиновника в совращении 13-летней девочки.

Информацию об увольнении газете «Известия» подтвердили в Министерстве сельского хозяйства РФ. Сегодня обращение об увольнении Натарова главе ведомства Дмитрию Патрушеву направил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В своем обращении он заявил, что Натаров дискредитирует органы государственной власти.

Расследование дела о совращении девочки взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По имеющимся данным, преступные действия в отношении ребенка продолжались три года.

Ее родители узнали об этом только в марте минувшего года, когда на телефон их дочери начали приходить сообщения, в которых Натаров внушал своей жертве, что она должна молчать. После этого они сразу обратились в полицию, но дело возбудили почти через год (по ч. 1. ст. 135 УК РФ «Развращение малолетнего, не достигшего возраста 16 лет»). По мнению адвокатов потерпевшей, это связано с тем, что Натаров занимал высокую должность. В свою очередь адвокат чиновника называет обвинения в адрес своего клиента «заказной кампанией».