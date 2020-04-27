Гоблин предложил показать фильм «Шугалей» Госдепу США

Российский публицист и блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, считает, что для скорейшего возвращения ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана из ливийской тюрьмы на родину, необходимо продемонстрировать фильм «Шугалей» Государственному Департаменту Соединенных Штатов Америки.

«Если вы собираетесь оказывать влияние на международные структуры, то фильм нужно прокатывать в Соединенных Штатах Америки. Покажите его в Центральном Разведывательном Управлении (ЦРУ) или в Госдепе США», — заявил Пучков.

По мнению блогера, о любых проблемах можно говорить на языке кинематографа. Однако освещать эти сложные вопросы нужно адресно. Пучков и сам планирует посмотреть художественный фильм «Шугалей», который посвящен судьбе российских социологов в Ливии и снят по реальным событиям.

«Вообще я на карантине, но, если покажут по телевидению, то — да, погляжу», — сказал публицист.

Напомним, российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию по официальному соглашению и при себе имели все необходимые документы для проведения исследований на территории страны. Однако ученых схватили боевики нелегитимного по условиям Схиратских соглашений Правительства национального согласия (ПНС). Похитители передали россиян членам группировки RADA, входящей в состав «МВД» ПНС. Последние поместили социологов в неофициальную тюрьму «Митига», которой руководит военный преступник и главарь RADA Абд аль-Рауф Карра.

«МВД» ПНС возглавляет Фатхи Башага. Ранее Федеральное агентство новостей писало, что нападение боевиков RADA на Шугалея и Суэйфана заранее планировалось в США. Башага принимал участие в террористических актах исламистской коалиции «Фаджр». В докладах рабочей группы ООН его обвиняют в нарушении прав человека, а также в применении средневековых пыток к заключенным. Он имеет тесные связи с правительством Соединенных Штатов и именно через него Вашингтон отдал приказ похитить двух граждан Российской Федерации, которые официально занимались научной деятельностью в Ливии.

Социологов уже практически год незаконно удерживают в «Митиге» без предъявления каких-либо обвинений, к ним не допускают адвоката, также запрещены контакты с родственниками. За это время физическое состояние россиян заметно усугубилось.

Фильм «Шугалей» призван обратить внимание международной общественности на участь российских социологов и ускорить их освобождение и возвращение домой. Премьера картины состоится 1 мая на телеканале «НТВ».