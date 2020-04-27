Подозревавшийся в экстремизме врач из Дагестана распространяет фейки о коронавирусе

Москва, 27 апреля. Глава «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) Алексей Навальный опубликовал пост с якобы «откровениями» врача из Дагестана Данияла Алхасова, который ранее подозревался в экстремизме.

По словам Навального, власти Дагестана якобы предоставили недостоверную статистику по количеству смертей в регионе от коронавирусной инфекции. В эфире «Эха Москвы» глава ФБК сослался на фейк Алхасова, в котором он заявил, что якобы за четыре дня в республике от коронавируса скончались 12 человек. Согласно официальной статистке, в Дагестане от коронавируса за весь период умерли 11 человек.

При этом 17 апреля Алхасов опубликовал пост о том, что ищет работу. По его словам, он уволился с прежнего места работы в столичном «Диагностическом центре 5» в марте. Алхасов заявил, что в качестве специалиста поликлиники от него «вряд ли бы была какая-то польза» в условиях коронавируса. Это заявление уже выглядит подозрительно, учитывая, что в медучреждениях не хватает персонала.

Тем не менее Алхасов за десять дней в условиях коронавируса смог переехать из Москвы в Дагестан. Теперь он работает в реанимации и контактирует непосредственно с коронавирусными пациентами.

В Дагестане Алхасова знают вовсе не как выдающегося врача, а как участника скандальной истории. Его подозревали в религиозной экстремисткой деятельности как приверженца нетрадиционных течений в исламе. Алхасов решил оспорить постановку на учет и прибегнул к помощи НКО «Мемориал» (организация признана иноагентом). «Мемориал» известен тем, что защищает преступников, называя их «политзаключенными».

При этом пост Алхасова написан по лекалам многочисленных фейков, которые распространяются в Сети на фоне коронавируса. Навальный же активно эти фейки пиарит. Та же история была и с фейком «Альянса Врачей».

Глава «Альянса Врачей» Анастасия Васильева уверяла, что в московском ГКБ им. Мухина несколько отделений «избавились» от профильных пациентов, а медперсонал не оснастили средствами индивидуальной защиты (СИЗ). В Департамент здравоохранения Москвы эту информацию опровергли.

Затем на интернет-ресурсах «Альянса Врачей» стали появляться вбросы о том, что якобы власти намеренно скрывают количество заболевших и умерших от коронавируса.