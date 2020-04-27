Политолог Почта заявил, что ЕС оказался беспомощным и заторможенным во время пандемии

Москва, 27 апреля. Европейский союз оказался в ситуации с пандемией коронавируса беспомощным и заторможенным, считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

Ранее итальянский премьер Джузеппе Конте анонсировал послабление ограничительных мер, принятых из-за эпидемии. Отмечается, что в начале мая откроются парки, музеи, библиотеки, возобновятся строительство и массовое производство, однако массовые мероприятия останутся под запретом.

Американский лидер Дональд Трамп также намерен в скором времени отменить карантин в стране. По его мнению, длительные ограничительные меры негативно отразятся на национальной экономике.

Почта, комментируя действия западного мира, отметил, что буржуазное общество двулико: с одной стороны, оно может быть гуманистичным и обладать большой культурой, с другой — общество показывает свое иное лицо, где присутствует агрессия, расизм, эксплуатация, война.

Политолог напомнил, что в Италии выступали за защиту людей от смертоносного вируса, но в том же время поддерживали агрессивную политику Запада в других странах, который до последнего отстаивает свои интересы. Еще одним примером, по словам Почты, может стать заявление России о сотрудничестве с европейцами, а последние развивают НАТО, подозревают Москву во всех смертных грехах, обвиняют в чем-то и вводят санкции против нее.

«Двойственная позиция может быть всегда, — констатировал эксперт в беседе с «Экономикой сегодня». — И стоит не предаваться иллюзиям».

Говоря о вердикте Италии, Почта заявил, что Рим старается не допустить упадка экономики, но решение о снятии карантина должно приниматься в ходе общественной дискуссии.

«Для тех же итальянцев бары и кафе — это способ жизни, отказ от которого они воспринимают очень тяжело, — объяснил политолог. — Что-то подобное наблюдалось, когда в ряде европейских стран проходили террористические акты. Тогда европейцы говорили, что не позволят нарушить свой образ жизни и продолжать посещать общественные места, не взирая на угрозу. Сейчас действует примерно та же логика, и власть снимает с себя ответственность».

Почта также сравнил поведение жителей России и европейских стран во время пандемии. По словам эксперта, европейское общество основано на частной собственности, личной инициативе и требует отсутствия государственного вмешательства, российское общество в свою очередь полагается на государство, поэтому «в нашей стране нет противоречия между действиями руководителей субъектов федерации и федеральным центром».