Чешский сценарий дешевого шпионского романа. Колонка Голоса Мордора

Наконец-то появились подробности очередного замышляемого Кремлем страшного преступления на территории свободной демократической Европы. На сей раз — в благодушной Чехии с ее пивом, кнедликами и колбасками. Прямо в прекрасной Праге. Подробности раскрыло чешское издательство «Респект». Источники, разумеется, не называются, но разве можно не верить издательству из свободной демократической страны? Да еще из города, где находится другой известный оплот свободы слова и правды — «Радио Свобода»?

Оно, конечно же, сразу откликнулось на новые данные от издательства «Респект» и тоже забило в набат. И это не все. Сторожевые псы свободы слова не спят и в самой тоталитарной и диктаторской России. Вот, например, «Эхо Москвы» тоже немедленно откликнулось на чешскую публикацию. Причем, не задавая никаких вопросов, ничего не подвергая сомнению, так, как будто бы сказанное чешскими журналистами — есть непреложная истина, не доверять которой — преступление перед общечеловеческими ценностями.

А сама история по-настоящему кошмарна. Три пражских муниципальных чиновника в страшной опасности. Они взяты на мушку: то ли ГРУ, то ли ФСБ, то ли еще какой-то ужасной российской тайной спецслужбой. Это глава Праги Зденек Гржиб, староста района Прага-6 Ондржей Коларж и староста района Ржепорые Павел Новотны. Известны они вот чем: мэр столицы Чехии переименовал площадь перед российским посольством в Праге в площадь Немцова, Ондржей Коларж непосредственно руководил сносом памятника маршалу Коневу, а Новотны мечтает установить в городе памятник власовцам. Три смелых, отважных, можно даже сказать, героических человека, которые ведут свою личную и непримиримую войну с Россией. Вот вроде бы и шавки, лающие на слона, а все равно — лай громкий. А еще победа над самим Коневым! Таким даже гитлеровские фельдмаршалы и генералы не могли похвастаться, а вот Ондржею Коларжу удалось!

Ну, а теперь вернемся к самому преступлению. Оказывается в Прагу из России прибыл некий агент спецслужб под дипломатическим прикрытием. Наверняка в черных очках, черном плаще и черной шляпе. И в руках у него был саквояж. Да-да, именно саквояж! Надо же, чтобы все было совсем как в самых дешевых шпионских фильмах! Но самое интересное — содержимое саквояжа — яд рицин. Страшный, беспощадный яд, который использовался еще самим Кей-Джи-Би. Заметьте — не «новичок». В этом веществе, видимо, разочаровались после того, как смертельное химическое оружие, не оставляющее на поле битвы никаких шансов врагу, оказалось какой-то совершенно безобидной дрянью. Хотя, черт его знает, может быть в разваливающейся и коррумпированной России, попросту закончились все запасы «новичка», именно поэтому где-то раздобыли рицин.

В общем, прибыл гражданин с рицином в Прагу и был немедленно отвезен в российское посольство, которое, как известно, само по себе является рассадником шпионажа и провокаций. А теперь еще и с саквояжем рицина где-нибудь в подвале. И если бы чешское издательство «Респект» не забило тревогу — у коварных российских убийц все несомненно бы удалось. Три пражских муниципальных чиновника были бы практически демонстративно казнены за то, что посмели противостоять кровавой диктатуре, держащей в страхе весь мир.

Однако есть вопросы... Каким образом саквояж с рицином проник на борт самолета? Каким образом во время карантина гражданин, каким-то чудом прилетевший из России в Чехию, вообще не подвергся никакому досмотру? Откуда вообще взялся рицин? И с чего кто-то взял, что русские офицеры станут марать руки об каких-то там муниципальных чиновников?

Ответов на эти вопросы не ждите. Тот, кто написал этот дешевенький детектив, уже наверняка пропивает полученный гонорар в одной из пражских пивных и обдумывает в голове очередной кошмарный сценарий нового преступления российских спецслужб против свободного мира.