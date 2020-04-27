Искалеченная мужем Рита Грачева заступилась за Тодоренко

Москва, 27 апреля. Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, заступилась за телеведущую Регину Тодоренко. По ее мнению, травля в соцсетях не лучше домашнего насилия.

Известная телеведущая попала в эпицентр скандала после неосторожных слов о домашнем насилии. Ее лишили звания «Женщина года», а компания Pepsi прекратила сотрудничество.

Параллельно в соцсетях развернулась настоящая травля Тодоренко. Пользователи продолжают атаковать ее в комментариях, несмотря на то, что телеведущая уже извинилась за свои слова.

«Я категорически против травли, для меня это тоже насилие, когда все накидываются на человека», — прокомментировала Маргарита Грачева, ее слова передает издание Inforeactor.

Она рассказала, что сама написала Регине Тодоренко и пообщалась с ней о домашнем насилии. Грачева также отправила ей свою книгу. Травля в соцсетях не может привести ни к чему хорошему, добавила она.

Маргарита Грачева стала жертвой бывшего мужа, который в порыве ревности отрубил ей кисти рук. После трагедии она прошла курс реабилитации, смогла вернуться к нормальной жизни и написала книгу.

Девушка уверена, что ее личный опыт поможет многим преодолеть страх и отказаться от нездоровых отношений, которые приносят только боль и разочарование.