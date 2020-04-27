Малышева назвала достижением врачей низкую смертность в России от коронавируса

Доктор медицинских наук и профессор Елена Малышева заявила, что не следует пугаться того, что Россия по числу инфицированных коронавирусом обогнала Китай, так как не этот показатель является главным, а количество смертельных случаев.

Ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!», которые выходят на Первом канале, в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировала статистику по числу зараженных, выздоровевших и умерших в России от COVID-19.

«У нас смертность [от COVID-19] одна из самых низких в мире — пять человек на один миллион, — свидетельствует Малышева. — Например, в США — 167, а в Германии — 71 человек. Что же касается количества инфицированных людей… Знаете, мы, все жители Земли, то есть примерно 7,8 миллиарда человек, на 97 процентов инфицированы, например, вирусом герпеса. Но не плачем по этому поводу по вечерам. Правильно?»

По словам собеседницы ФАН, все люди так или иначе «сожительствуют» с различными вирусами и микробами, которые постоянно находятся внутри нас.

«Поэтому здесь ничего нового, по сути, нет, — отметила доктор медицинских наук. — Главный показатель всегда, — это смертность. А она у нас, повторяю, одна из самых низких в мире. И именно это — настоящее достижение наших врачей».

Согласно информации, собранной американским университетом Джонса Хопкинса, тройка лидеров по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией выглядит так: США — 965 785 человек, Испания — 226 629 и Италия — 197 675.

В России коронавирусом заразились 87147 человек, что уже больше, чем в Китае (83912 человек). Наша страна поднялась по этому показателю на девятое место в мире.

По числу смертей в первой тройке находятся все те же государства: Соединенные Штаты — 54881, Италия — 26644 и Испания — 23190. В Китае — 4637, а в РФ от COVID-19 скончалось 794 человека, и это 0,7 процента от общего числа зараженных. Всего в мире инфицировано 3 017 989 человек, выздоровело — 894 670, а умерло — 207 724.

Елена Малышева также прокомментировала заявление сингапурских аналитиков относительно того, что вспышка коронавирусной инфекции в России закончится 20 июля 2020 года.