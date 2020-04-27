Арбатова пристыдила «колхозницу» Долину за слова о феминистках

Москва, 27 апреля. Известная российская писательница и радиоведущая Мария Арбатова обрушилась с критикой на певицу Ларису Долину, которая ранее назвала феминисток «глупыми женщинами».

«Такие заявления могут делать люди, приехавшие из деревни, всю жизнь доившие коров и не прочитавшие ни одной книжки. Я понимаю, когда это какая-нибудь глупенькая девочка хочет привлечь к себе внимание. Но Долиной лучше петь или жевать, чем говорить», — отметила Арбатова, которая является одной из сторонниц феминистического движения.

Напомним, что ранее Долина осудила феминисток, заявив, что нормальная женщина никогда бы не встала на этот путь. Певица полагает, что активистки движения за женские права «врут» себе или другим, а утверждать, что мужчины никому не нужны, «могут только глупые женщины», заключила звезда эстрады.

Она подчеркнула, что все женщины хотят любить и быть любимой. А представительницы феминистского движения своими громкими заявлениями, как считает артистка, хотят обратить на себя внимание.

Мария Арбатова с 1996 года возглавляет организацию «Клуб женщин, вмешивающихся в политику» и является сторонницей идеи «позитивной дискриминации». Она также выступает в поддержку прав секс-меньшинств, за легализацию однополых браков и возмость усыновления детей гей-парами.

Ранее председатель думского комитета по труду и социальной политике депутат Ярослав Нилов заявил, что в России нет специального, «женского» законодательства, но некоторых законов особенно добиваются и ждут именно женщины.