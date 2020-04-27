Танцующие гробовщики из Ганы стали звездами отечественного ТВ

На фоне свирепствующего во всем мире и в Африке, в том числе, коронавируса появилась хорошая новость: танцующие гробовщики из Ганы, ставшие популярными в Интернете, без работы все-таки не останутся.

Похоронные церемонии в родной Гане, видео в YouTube, а затем выступление на национальном телевидении. Вот такой путь проделали парни из Pallbearers Dancing, чтобы стать известными не только в своей стране, но и во всем мире. В прямом эфире ганского телеканала TV3 танцоры продемонстрировали свою хореографию.

На вопрос телеведущего, когда группа стала популярной, лидер Pallbearers Dancing Бенджамин Айду ответил, что однажды мартовским утром он проснулся и увидел повсюду свои фирменные движения.

«Это немного страшно, но и забавно, — сказал Айду. — Люди говорят: «Я лучше останусь дома, чем позволю этим парням похоронить меня».

Действительно, незамысловатые и простые движения ногами стали популярными во всем мире. Колумбийская полиция имитировала танец во время похорон и тем самым призывала жителей через громкоговорители оставаться в помещении. Фотографии Pallbearers Dancing появились с предупреждениями на французском и португальском языках: «Оставайтесь дома или танцуйте с нами».

Работа гробовщиков очень популярна в Гане. Сопровождать в мир иной подобными танцами является древней традицией. К тому же, эти экстравагантные танцы поднимают настроение всех людей, которые приходят на похороны.