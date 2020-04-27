Заплаканная Водонаева рассказала, как справляется с тоской в самоизоляции

Москва, 27 апреля. Телеведущая и звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева призналась, что часто плачет в самоизоляции, поскольку очень скучает по общению с людьми. Своими переживаниями она поделилась с подписчиками в Instagram.

Водонаева рассказала, что с 13 марта не видела никого, кроме сына Богдана и курьеров. Звезда удивлена, как ей — социопату и интроверту — настолько не хватает контактов с окружающими.

«Скажу честно, когда Богдан не видит, я иногда плачу. Посижу тихо в своем потайном углу, слезы полью, маме позвоню, с котом поговорю, и вроде полегче становится», — написала она.

Больше всего телеведущую расстраивает бесконечное количество домашних дел, в чем отнюдь не помогают кот и сын. От «грусти-тоски» она выработала свой алгоритм действий, который помогает справляться с плохим настроением: пять минут на слезы, осознание, что кому-то в мире может быть хуже, умывание и выполнение домашних обязанностей.

Водонаева ранее обрушилась на актера Ивана Охлобыстина, который якобы посетил богослужение в честь Пасхи и тем самым нарушил режим самоизоляции. Ее возмутило, что некоторые москвичи разгуливают по городу, подвергая риску здоровье других людей, пока она уже больше месяца безвылазно сидит дома.

Режим самоизоляции действует в регионах России из-за непростой санитарно-эпидемиологической обстановки. Коронавирус охватил практически весь мир, его жертвами стали более 200 тысяч человек.