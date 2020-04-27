Жители Анголы вышли на похороны самого плодовитого мужчины вопреки запрету

Указом президента Анголы Жуана Лоренсу массовые мероприятия в стране запрещены. Однако это не остановило жителей общины Мунгонго, расположенной в провинции Маланже, нарушить режим самоизоляции. Поводом для этого стали торжественные похороны Франсишку Чикутени Сабалу — одного из самых уважаемых членов общины.

Сабалу, который также был известен как Большой Папа, стал отцом 156 детей и имел 42 жены, 250 внуков и 67 правнуков.

Известно, что Сабалу тщательно занимался воспитанием и образованием своих детей. Сыновья и дочери покойного имеют медицинское и техническое образование, некоторые являются специалистами в области программирования. Будучи образцовым семьянином, Сабалу также принимал активное участие в жизни общины. Директор местной школы отметил его вклад в улучшение качества образования и повышение уровня грамотности населения.

Как бы ни было парадоксально, но Большой Папа скончался в возрасте 70 лет от рака простаты. На протяжении года Сабалу боролся с болезнью. Сначала его доставили в больницу в Луанде, затем он побывал в медицинских учреждениях других населенных пунктов. Лечение не помогало, и состояние больного стало стремительно ухудшаться. Поэтому было принято решение доставить отца семейства домой. Как сказал один из его сыновей, «если Бог призовет его, по крайней мере, он умрет рядом с детьми и их матерями».

В стране христианское население составляет 90 процентов. Многоженство запрещено законом, но, как мы видим, не теряет популярности. Жители Анголы, а также некоторых других африканских стран активно практикуют полигамию.