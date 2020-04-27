Петербургской больнице подарили медицинское оборудование. ФАН-ТВ

Городской больнице №20, которая одной из первых перепрофилировалась под больных коронавирусом, подарили необходимое медицинское оборудование. Компания «Марвел-Дистрибуция» присоединилась к акции «Мы вместе». Совместно с Общероссийским народным фронтом они передали аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода, увлажнители дыхательных смесей, рото-носовые маски и другое.

«Учитывая, что пациентов очень много, эта помощь нам очень нужна. Любая помощь сейчас в стационар, потому что больных тяжелых очень много», — отмечает главный врач городской больницы № 20 Татьяна Суровцева.

Волонтеры и различные коммерческие организации стараются помогать больнице и другими способами: например, прислали стиральные машинки с сушкой. Благодаря им врачи после окончания смены могут постирать и высушить одежду, чтобы не нести заразу домой. А различные рестораны привозят еду для медиков, которые живут в больнице и не возвращаются домой.

«Когда городская администрация призвала петербургский бизнес и петербуржцев откликнуться, когда не хватало планшетов детям, мы передали 3700 планшетов. После этого мы передали администрации Москвы и Петербурга 2500 смартфонов. И третий наш шаг — оборудование. Мы откликаемся там, где это нужно. Для нас важно, чтобы весь бизнес был социально ответственный», — подчеркивает гендиректор «Марвел-КТ» Алексей Медиков.

В настоящее время в больнице 75 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а также 140 больных с диагнозом пневмония, и отрицательным диагнозом COVID-19. Гинекологи, терапевты, хирурги и другие врачи переквалифицировались в инфекционистов и участвуют в лечебном процессе.