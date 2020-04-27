В Сети появились изображения нового внедорожника Lada 4x4

Прага, 27 апреля. Чешский дизайнер Honzu представил свое видение российского внедорожника Lada 4х4. Новую версию известной модели он создал с помощью графических редакторов.

Изображения обновленного автомобиля появились в Сети, на портале Auto.cz. В целом машина сохранила привычную внешнюю форму, но приобрела более современный дизайн.

Боковая часть внедорожника получила характерные для нынешних моделей Lada Х-образные выштамповки, а на корме автомобиля появились узнаваемые горизонтальные «жигулевские» фонари.

Переработанной оказалась и передняя часть машины — она обзавелась новой радиаторной решеткой, оригинальной головной оптикой и видоизмененным бампером.

Получившийся дизайн отсылает сразу к нескольким моделям: и к более ранним версиям «Нивы», и к современным, а также напоминает Volkswagen Teramont.

Отметим, что Honzu представил не только трехдверный вариант, но и автомобиль с длинной колесной базой и вторым рядом сидений.

Неизвестно, использует ли «АвтоВАЗ» идеи чешского дизайнера при создании новой модели внедорожника. Ранее представители концерна говорили о том, что модернизированный автомобиль будет выполнен в X-стилистике Lada и сохранит свое место в ценовом сегменте.

«Нива» в новом кузове появится не раньше 2021 - 2022 гг. Она разрабатывается как кроссовер повышенной проходимости на платформе Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi — Global Access.

Недавно «АвтоВАЗ» сообщил о запуске системы онлайн-заказа на весь модельный ряд автомобилей Lada. Теперь для заказа и приобретения доступны все имеющиеся в наличии у официальных дилеров модели.