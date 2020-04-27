Инфекционист призвала готовиться к режиму ограничений из-за COVID-19 до конца лета

Ограничительные меры из-за коронавируса будут действовать как минимум до конца лета. Об этом заявила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Заслуженный врач РФ Елена Волчкова.

По мнению Елены Волчковой, в ближайшие дни правительство России должно объявить о продлении режима самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Думаю, после 30 апреля [режим самоизоляции] будет продлен. Однозначно. Потому что мы все-таки тихонечко, но набираем. Пика у нас не будет, но на плато мы должны выйти. И похоже, что уже [выходим], потому что три-четыре дня мы видим прирост 6000 заболевших плюс-минус. Мы колеблемся в этих пределах. Думаю, что до 15 мая [режим самоизоляции будет продлен] — это точно. Может быть, даже дольше, в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация», — сказала Елена Волчкова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Инфекционист предположила, что после достижения плато спад эпидемии коронавируса в России может длиться пару месяцев.

«Но, может быть, гораздо быстрее. Потому что мы видим пример Китая: как только они достигли плато, у них очень быстро пошло все вниз», — уточнила Волчкова.

На резонное замечание ведущей программы Ольги Скабеевой, что сегодняшнюю жизнь в Китае обычной не назовешь, потому что продолжают действовать строгие ограничения и санитарные меры, инфекционист призвала готовиться к подобным условиям и россиян.

«Надо настраиваться к такому образу жизни, по крайней мере, до конца лета, нравится это кому-то или нет», — сказала Елена Волчкова.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России, на 27 апреля 2020 года число заболевших COVID-19 составляет 87 147 человек (+6198 человек за сутки), выздоровели 7346 граждан (+579), умерли 794 россиян (+50). Примечательно, что у половины выявляемых инфицированных отсутствуют какие-либо симптомы заболевания.

Во всем мире на сегодняшний день насчитывается 3 025 533 заболевших коронавирусом, из них 897 309 человек выздоровели, 207 992 человека погибли.