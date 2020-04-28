Эксперты и знаменитости назвали причины аномальной смертности от COVID-19 в США

Причиной аномально высокой заболеваемости и смертности от нового коронавируса в США стала недоступность медицины для миллионов американцев, а также превращение ее в примитивный бизнес, заявили Федеральному агентству новостей эксперты. Они рассказали, что в Штатах огромное количество людей не принимаются в расчет официальным здравоохранением, потому что у них нет медицинской страховки.

Знаменитости о медицине в США

Известная российская певица Алена Свиридова в беседе с ФАН призналась, что в США ей не пришлось обращаться к врачам.

«Слава богу, в США мне не приходилось обращаться за медицинской помощью. Все мои редкие обращения к врачам были здесь, в России», — сообщила она.

Свиридова неожиданно выдвинула свою теорию, объясняющую столь высокую смертность от коронавируса в США и ЕС.

«У меня есть собственная гипотеза. Мне кажется, что и в Америке, и в Европе есть тенденция — с самого раннего детства, чуть что, пичкать людей антибиотиками. Я об этом слышала очень от многих. И возможно, это злоупотребление антибиотиками по любому поводу определенным образом влияет на иммунитет», — рассказала она.

Другая российская певица Ольга Зарубина вообще считает, что COVID-19 не так опасен, как об этом принято говорить.

«Я не знаю, от коронавируса ли эта смертность. Честно говоря, я как-то не верю во все это. Мне кажется, раздули из мухи слона. Многие инфекционисты-микробиологи по всему миру говорят, что это все раздуто», — заявила Зарубина.

На взгляд собеседницы ФАН, в США — лучшая медицина. Но при этом Зарубина затруднилась ответить, пользовалась ли она услугами платных клиник либо государственных.

«В любом случае тебе там никто не даст умирать, — считает она. — Если тебе плохо, приедет скорая помощь, заберет тебя, привезет в больницу, и там тебя будут лечить. Единственное, что тебе потом выставят счет, который ты будешь должен оплатить — сразу либо постепенно. Но я не слышала, чтобы человека оставили умирать».

Аппендицит не по карману

Американский журналист Тим Керби подробно рассказал ФАН об американской медицине. По его мнению, большинство граждан США не могут позволить себе полноценную медицинскую помощь и зачастую не хотят вызывать «скорую» из-за страха получить счет за оказанные медуслуги.

«В США действительно очень классная медицина, но она не для всех! Если деньги у тебя есть, то американская медицина работает прекрасно», — заявил собеседник ФАН.

Журналист, практически всю жизнь проживший в США, рассказал, что в этой стране многим людям просто страшно ехать в больницу из-за дороговизны оказываемых услуг. Бывший президент США Барак Обама отчасти решил эту проблему для самых необеспеченных американцев, когда ввел программу государственного медицинского страхования Obamaсare. Она подразумевает, что лечение бедняков должно полностью оплачиваться правительством США. Но среднестатистические американцы, то есть большинство населения Штатов, ничего от этой программы не получают, пояснил Керби.

Выходит, что богатые люди в США сами платят за свое лечение, в частности, покупая страховку. Лечиться же за счет бюджета может лишь гражданин, доходы которого составляют порядка 30 тысяч долларов в год до учета налогов. Расчет возможности получения Obamacare идет исходя из наличия детей и неработающей супруги — в этом случае доход может быть немного выше. Все зависит от налоговой декларации, в которую также включаются родственники.

«Это очень нюансированная схема, — отметил Керби, уточнив, что среднестатистический американец зарабатывает около 300–400 тысяч долларов в год.

По словам журналиста, у него была возможность сравнить доступность медицинской помощи в РФ и США.

«Однажды, когда я находился в России, у меня обострился аппендицит, — рассказал Керби. — По американской привычке я поначалу не стал звонить по короткому номеру «03», потому что мне было страшно. Но потом все же позвонил, и врачи мне впоследствии сказали, что еще немного, и я бы умер, потому что аппендикс разорвался!»

В США он так и терпел бы до смерти, понимая, что не сможет заплатить 10–15 тысяч долларов за операцию и обслуживание, признался Тим Керби.

Депутат Онищенко: Медицина в США — вульгарный бизнес

С американским журналистом во многом согласен первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко. В беседе с ФАН он подтвердил, что для большинства американцев доступ к качественной медицине закрыт, да и все здравоохранение США находится в целом в плачевном состоянии.

«В США здравоохранение никогда не было на высоком уровне, — констатировал Онищенко. — Там, по сути, вообще нет профилактической направленности здравоохранения. В Штатах медицина, к сожалению, всегда была вульгарным, примитивным бизнесом».

Впрочем, есть небольшая прослойка американского населения, получающая действительно качественное медобслуживание, признал депутат.

«Там есть хорошее здравоохранение, если говорить о примерно 400–500 госпиталях для ветеранов различных войн и всех, кто служил в армии. Они содержатся за счет бюджета. Это госучреждения с высоким уровнем специалистов и оснащения», — пояснил Онищенко.

По мнению российского парламентария, в Америке огромное количество людей являются невидимыми для официального здравоохранения, потому что у них нет медицинской страховки. По официальным данным, речь идет о 15–20% американцев, то есть о десятках миллионов человек.

«Им могут, конечно, оказать экстренную помощь: остановить кровотечение, наложить иммобилизующую повязку при переломе. Но так, как у нас — без последующего выставления счета, в больницу не повезут. Поэтому вот вам и результат», — констатировал Онищенко.

Другим аспектом, оказывающим влияние на ситуацию, по словам депутата, является копирование нынешним президентом США Дональдом Трампом системы борьбы с коронавирусом, которую ранее объявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

«США выбрали для себя тот же путь, что и в свое время британский премьер Джонсон, — объяснил Онищенко. — Он об этом заявил официально. Мыслят они, исходя из следующей логики: тяжело болеют и умирают в основном люди старшего поколения. При этом у около 60% заболевших наблюдается легкая или бессимптомная форма, это переносчики инфекции. Значит нужно изолировать старшее поколение, а остальные пусть болеют, и чем быстрее они переболеют и приобретут иммунитет, тем быстрее все остановится».

Онищенко напомнил, что впоследствии на британского премьера набросилась вся Европа, из которой Великобритания пока еще не вышла. ЕС пригрозил, что закроет британцам въезд. Вскоре после этого Джонсон также заболел коронавирусом, причем переносил болезнь достаточно тяжело, а спустя некоторое время Британия стала перестраиваться.

«Трамп, не признаваясь в этом, делал то же самое. Решил, что пусть люди болеют, и ничего в этом страшного нет», — резюмировал собеседник ФАН.

Доктор Агапкин: Делать выводы рано

Ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» доктор Сергей Агапкин в беседе с ФАН обратил внимание, что на данный момент достоверная информация о заболевших и умерших от COVID-19 в США отсутствует.

«Мы имеем только те цифры, которые нам представляет институт Джонса Хопкинса», — отметил он.

Агапкин объяснил, что любая система здравоохранения, будь то советская или американская, ориентирована на решение текущих проблем. Поскольку основными проблемами на конец XX и начало XXI века были сердечно-сосудистые заболевания, а также онкология, во всем мире медицина старалась решать именно их. Это привело, в частности, к увеличению продолжительности жизни в мире.

«Сейчас человечество, в том числе медицина, столкнулось с новым вызовом, — констатировал телеведущий. — И естественно, нужно некоторое время для того, чтобы переориентироваться на эту новую задачу. Мы видим, что сейчас спешно, но эффективно разрабатываются новые препараты, новые вакцины. Люди и наука решают проблемы по мере их возникновения. Никто не сидит и не решает проблемы, которых пока нет, — но они теоретически могут появиться».

В связи с этим собеседник ФАН делает вывод, что происходящее является пусть и драматичным, но вполне закономерным этапом развития мировой медицины.

По словам эксперта, оценить ситуацию во всей ее полноте пока невозможно.

«Говорить о пандемии в период пандемии бессмысленно, — убежден Агапкин. — Цифры эти будут осмысляться позже, а сейчас это гадание на кофейной гуще».

Эксперт полагает, что пессимистичные и оптимистичные прогнозы в ситуации с COVID-19 равновероятны. Возможно, что Россия сейчас выходит на плато, и в течение мая обстановка стабилизируется. Но может получиться и так, что все затянется еще на полтора года.

«Когда все закончится, тогда и будем делать выводы. А пока это все равно что на тонущем корабле рассуждать о том, какие конструктивные особенности надо учесть в будущем. Когда корабль тонет, надо откачивать воду!» — подытожил доктор Агапкин.

Напомним, что первый случай заболевания коронавирусом в мире, как считается, был зафиксирован в конце 2019 года в Китае. Вскоре ВОЗ объявила о пандемии COVID-19 во всем мире.

В РФ о первых двух случаях заболевания было объявлено 31 января, в США первого пациента выявили 21 января. На 27 апреля в Штатах заболели 987 160 человек, 118 781 больной выздоровел, а 55 413 зараженных умерли — это составляет более четверти всех смертей от COVID-19 в мире. В РФ на эту дату инфицированы 87 147 человек, из которых 7346 больных выздоровели, а 794 человека скончались. Америка занимает первое место в мире по количеству заразившихся и умерших от коронавируса.