Главные новости 27 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 27 апреля.

Психологи назвали основные причины, из-за которых мужчины и женщины чаще всего сожалеют о сексе. Психологи назвали основные причины сожаления о сексе.

Пользователь TikTok с ником Небузова оказалась мужчиной. Двойник Бузовой оказался мужчиной.

Российский сенатор Алексей Пушков дал рекомендации по преодолению пандемии COVID-19. Пушков дал рекомендации для преодоления пандемии коронавируса.

За прошедшие сутки в больницу в Коммунарке поступило 78 пациентов. За сутки 78 человек госпитализированы в больницу в Коммунарке.

Эксперт рассказал, что пик заразности наступает примерно за день до появления признаков заболевания. Вирусолог предупредил об опасности заражения COVID-19 от больных без симптомов.

Распространение коронавирусной инфекции в России идет по совершенно иному, третьему сценарию, считает вирусолог. Академик Ершов рассказал о «третьем сценарии» развития коронавируса в России.

Певица Лариса Долина заявила, что российская публика закомплексована в сравнении с американскими зрителями. Лариса Долина назвала отличия россиян от американцев.

В России за сутки выявлено 6198 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. В России зафиксировано 6198 новых случаев коронавируса за сутки.

В финале шоу «Маска» участник в костюме льва поразил зрителей и жюри невероятным выступлением. Победителем шоу «Маска» стал Анатолий Цой.

Сирийская система противовоздушной обороны начала отражать атаку в небе над Дамаском. Сирийская ПВО отражает атаку над Дамаском.