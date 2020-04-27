Эпидемиолог рассказал, чем могут обернуться майские шашлыки для нарушителей самоизоляции

Москва, 27 апреля. Пандемия коронавируса в России может пойти на спад уже во второй декаде мая. Об этом в понедельник заявил замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Александр Семенов.

При этом он отметил, что этот сценарий возможен только при условии, что все будут соблюдать режим самоизоляции.

«Если мы вытерпим вот эти две недели, сохраним вот это социальное дистанцирование, то есть шанс добиться перелома уже во второй декаде мая. А если мы сейчас поедем все дружно на шашлыки, то мы можем не достигнуть плато и в июне», — пояснил специалист, выступая в эфире Первого канала.

Семенов обратил внимание на то, что Россия уже обогнала Китай по числу зараженных, хотя еще недавно КНР считалась одним из мировых очагов коронавирусной инфекции. Такое развитие событий замглавы петербургского НИИ объяснил тем, что в России применяются более мягкие ограничительные меры. Кроме того, нужно учитывать, что российских пациентов тестируют гораздо чаще, чем китайских, поэтому и уровень выявляемости заражения выше.

На сегодняшний день в России зафиксировано 87,1 тыс. случаев заражения коронавирусом (рост на 6,1 тыс. заболевших в сутки). За все время 7,3 тыс. человек выздоровело, 794 умерло.

Во многих российских регионов власти объявили режим самоизоляции. Гражданам разрешается выходить из дома, но лишь в случае крайней необходимости — чтобы выбросить мусор, погулять с собакой или сходить в магазин.