Кинолог дал совет, как отучить собаку лаять по ночам

Москва, 27 апреля. Министерство юстиции России предложило привлекать к административной ответственности за нарушение спокойствия граждан в ночное время, в том числе за лай собак.

В ведомстве предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нормой об ответственности за бездействие при нарушении тишины, пишет «Газета.ру». Основатель кинологического центра «Школа Орлова» Виталий Орлов прокомментировал инициативу.

«Если тебе кажется, что лай твоей собаки – это милое чириканье, то твое мнение могут не разделять соседи», — отметил кинолог в комментарии радио Sputnik.

По словам специалиста, отучить собак лаять в маленьком возрасте не составляет труда. Но в ситуации, когда вдруг вводится постановление о том, чтобы собака вдруг перестала лаять с 23.00 и до 07.00, задача куда более сложная, но посильная.

Орлов рассказал, что на первом этапе важно награждать за правильные действия и останавливать за неправильные.

«На следующем этапе – электронный ошейник через вибрации позволяет эту систему координат поддержать на дистанции. На следующем этапе – электронный ошейник становится уже ненужным, поскольку у моего питомца сформировался поведенческий репертуар», — объяснил кинолог.

Поправки были вынесены на общественное обсуждение и нашли отклик у российских граждан. Свои предложения внесли 77 человек, а также представители многочисленных общественных организаций. Свою позицию высказали и региональные власти. В общей сложности поступило 1300 предложений.