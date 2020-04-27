Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев скончался от пневмонии

Курск, 27 апреля. Генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» Андрей Варичев скончался от пневмонии, сообщили в пресс-службе губернатора Курской области.

Варичеву было 52 года, информацию о его смерти подтвердили власти Курской области, пишет ТАСС. Варичев был известным российским бизнесменом.

Он работал на Байконуре, в НПО «Энергия» имени Сергея Королева. С 1991 год был занят в металлургической отрасли.

В середине апреля вышло его последнее интервью, опубликованное в издании «Коммерсант». Гендиректор «Металлоинвеста» призывал не паниковать во время эпидемии коронавируса.

Он заверил, что руководство предприятия делает все необходимое для защиты сотрудников.