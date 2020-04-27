Асад возвращает мирную жизнь в Сирию, занимаясь разминированием районов Алеппо

Разминирование районов, восстановление промышленности и перенимание опыта у российских специалистов — как идет налаживание жизни в освобожденных районах Алеппо согласно плану Башара Асада, Федеральному агентству новостей прокомментировал военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Разминирование района Лерамун

Начальник отдела российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Алексей Полюхович сообщил, что к концу апреля планируется завершить разминирование одного из важнейших районов Алеппо — Лерамун — освобожденного в середине февраля 2020 года.

По словам Полюховича, специалисты уже сейчас активно занимаются работами по разминированию зданий и улиц района, помогая в этом сирийским специалистам. Отмечается, что количество взрывоопасных предметов, оставленных боевиками во время отступления со своих позиций, довольно большое – на территории около 50 квадратных метров, находится до 25 фугасов, ловушек и бомб.

Глава районов Алеппо Лерамун и Халидия Ибрагим Осман обратил внимание, что разминируемый район города очень важен не только из-за большого количества промышленных предприятий, но и наличия крупных объектов социальной инфраструктуры. Таких, например, как городская автобусная станция.

В настоящий момент, помимо работ по разминированию, в освобожденном несколько месяцев назад районе идут активные строительные работы, включающиеся в себя восстановление разрушенных зданий.

«Владельцы предприятий хотят уже приступить к ремонту своих цехов, но без разминирования этого делать нельзя. Сирийские саперы здесь работают, но без наших русских друзей, конечно, мы бы не справились», — говорит Осман.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил важность и сложность работ по разминированию в недавно освобожденных районах.

Победа над терроризмом

Как замечает собеседник ФАН, нельзя исключать, что террористы могут попытаться сновать захватить территории этого района Алеппо. Поэтому до полного уничтожения радикальных исламистов в Большом Идлибе, прогнозировать развитие ситуации на северо-западе Сирии нельзя.

«Чтобы наладить мирную жизнь в Алеппо окончательно, необходимо полностью уничтожить террористов на севере Сирии. Потому что даже если радикальные джихадисты не будут действовать открыто, они могут вылезать как зараза в том или ином месте. Разминирование это очень важная, благородная, но чрезвычайно опасная работа в таких условиях. Необходимо обеспечение полного контроля не только над самим районом, но и окружающими территориями, чтобы разминирование было не временным явлением», — говорит военный обозреватель.

По словам Виктора Баранца, для правительства Башара Асада борьба с терроризмом является одной из наиболее важных и актуальных задач.

«Для Асада победа над террористами также важна как для Иосифа Сталина разгром Адольфа Гитлера. Ведь понятно, он не хочет, чтобы радикальные исламисты жили на его земле. Также нужно понимать, что разминирование очень важно для мирной жизни, промышленности и сельского хозяйства. Потому что пока земля, объекты и здания нашпигованы взрывоопасными предметами, никакой спокойной жизни не может быть — это буквально жизнь на минном поле», — говорит собеседник ФАН.

Знания и опыт России

Согласно информации официальных представителей Центра по примирению враждующих сторон, российскими специалистами было обезврежено около 3 тысяч гектаров территорий, более 3,1 тысяч различных зданий и 274 километра дорог.

Как замечает собеседник ФАН, сирийцам есть чему поучиться у россиян в вопросе разминирования, что и позволяют подобные совместные операции.