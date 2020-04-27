Глава Роспотребнадзора рассказала, когда россиянам будет можно выйти из самоизоляции

Москва, 27 апреля. Режим ограничений в России можно начинать поэтапно снимать после 12 мая, считает глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Однако, как подчеркнула она, сделать это можно будет только при условии, что жители России будут четко исполнять предписания во время майских праздников. Попова уточнила, что в настоящее время россияне провели в режиме разобщения два инкубационных периода — 28-30 дней. Но по-хорошему нужен третий период, чтобы закрепить полученный результат. И уже тогда понять, можно ли двигаться в сторону изменения режима.

«И это возможно, если мы четко будем исполнять в течение трех инкубационных периодов все необходимые правила»,— сказала Попова в эфире телеканала «Россия-24».

До 12 мая, по убеждению главного санитарного врача, режим самоизоляции нужно продлять. Об этом говорят ученые, и Роспотребнадзор эту позицию разделяет.

Она обратила внимание, что третий инкубационный период (14 дней), который нужен России для победы над коронавирусом, приходится на майские праздники, когда все привыкли много гулять, ездить на дачи. Но в этом году очень важно «пересидеть» праздники в самоизоляции.

«Мы должны эти праздничные дни оставаться дома», — подчеркнула Попова.

Попова пояснила, что ситуация изменится начнет меняться, когда ежедневный прирост числа новых случаев COVID-19 в России начнет снижаться.