В Судане в ходе спецоперации вооруженных сил в штате Кассала недавно было изъято 28 мешков с гашишем, объем партии оценивается в 1000 килограммов. Общая стоимость груза составляет 30 миллионов суданских фунтов (около 543 тысяч долларов США).

Исторически наркоторговля является одной из серьезных проблем не только Судана, но и Восточной Африки в целом. Традиционно регион, в силу своего географического положение и политической нестабильности, считается плацдармом для контрабанды наркотических веществ из Азии.

Торговые пути через Индийский океан в Азию и через страны Африки к югу от Сахары на протяжении многих лет облегчали движение потока легальных товаров. Однако в 1970-е годы из-за негативных последствий африканского долгового кризиса и связанных с ним программ структурной перестройки исторически законные торговые пути все чаще становились каналами распространения запрещенных веществ. Контрабанда по этим путям осуществлялась достаточно легко. Слабые правоохранительные органы по всему региону не располагали достаточными средствами для предотвращения контрабанды, а коррупция поощряла прибыльные незаконные операции.

Незаконный оборот наркотиков в Восточной Африке можно проследить с середины 1980-х годов. Торговля находилась под контролем нигерийских, а затем кенийских и танзанийских преступных организаций. Уже на этом этапе контрабандистам удавалось доставлять товар в западные страны и в туристические центры в Восточной Африке.

Первоначально на рынке наркотиков было представлено только их два вида: марихуана и героин, по виду напоминавший коричневый сахар. В конце 1990-х годов старый тип героина был заменен на новый, который производили в виде белого порошка. Порошкообразный героин был прост в использовании и значительно более мощным по действию, чем завоевал популярность в регионе, особенно в Кении, Танзании, Уганде и Руанде, он также использовался для международного оборота. Несмотря на то, что со временем контроль правоохранительных органов усилился, потребление и контрабанда продолжают сохраняться на том же уровне, что и раньше.

В самой Восточной Африке производится только марихуана, поэтому регион в большей степени является портом въезда для транспортировки наркотиков. Основными поставщиками являются Афганистан, на долю которого приходится две трети производства героина, и страны Юго-Восточной Азии. Груз транспортируется через Пакистан для дальнейшей отправки через Индийский океан в Восточную Африку.

Ранее большей популярностью пользовался иранский путь. Ввиду того, что пограничные службы Ирана усилили контроль, восточноафриканский путь приобрел еще большую популярность среди наркоторговцев.

Наркоторговля является проблемой не только для Африки, но и для всего мира. По словам председателя правления компании «Африканская деловая инициатива» Натальи Цейзер, в группе особого риска находятся европейские страны, куда в последнее время устремились потоки африканских мигрантов. Эксперт отметила, что в борьбе с торговлей наркотиками власти стран Африки пытаются идти по международному пути, но без помощи со стороны мирового сообщества вести войны с наркоторговцами достаточно сложно.

Наталья Цейзер также предположила, что Россия могла бы оказать существенную помощь африканским странам в этом вопросе. В сирийском конфликте Российская Федерация продемонстрировала свой военный потенциал, при этом не вмешиваясь в дела, касающиеся суверенитета страны. Поэтому российские военные, самостоятельно или в сотрудничестве с международными миссиями, могли бы внести вклад в борьбу с международной наркоторговлей.