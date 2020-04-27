Валуев раскритиковал погоню МОК за деньгами в ущерб олимпийской идее

Санкт-Петербург. 27 апреля. Международный олимпийский комитет ориентируется на зарабатывание денег в ущерб изначальным идеям олимпийского движения и традиционным видам спорта, считает бывший боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев. Свое мнение он высказал в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Определенный вид спорта может быть менее коммерчески привлекательным, чем какой-нибудь другой, новый вид спорта, который, в силу того, что программа Олимпийских игр не резиновая, можно включить в нее и получить на этом большие деньги. Отсюда возникает соблазн исключения традиционного олимпийского вида спорта с заменой его на другой. У чиновников возникают такие мысли, чтобы просто-напросто зарабатывать деньги», — подчеркнул Валуев.

По его словам, Международный олимпийский комитет «давным-давно заточен на зарабатывание денег».

«Скажу интересную вещь: Международный олимпийский комитет не подотчетен никому. То есть, он имеет право как международная наднациональная организация тратить средства так, как считает нужным, и сам себя контролировать», — отметил Валуев.

Он выразил надежду на то, что бокс, вопреки звучащим сейчас предложениям, не исключат из олимпийской программы.