«Коммунисты России» вместо демонстраций проведут 1 мая Skype-митинг

Москва, 27 апреля. «Коммунисты России» в сложный период распространения коронавируса решили не рисковать здоровьем граждан и организовать 1 мая Skype-митинг, участие в котором смогут принять все желающие. Об этом рассказал председатель партии Максим Сурайкин.

Он подчеркнул, что в условиях режима самоизоляции провести демонстрацию не получится. «Коммунисты России» не хотят подвергать опасности пожилых людей и в особенности ветеранов.

Поэтому в настоящее время партия работает над техническими особенностями проведения митинга онлайн. По словам Сурайкина, «Яндекс» не дает такую возможность, поэтому пришлось искать альтернативу.

«Однозначно сделаем Skype-митинг, когда люди смогут выступить и поучаствовать. Мы постараемся придумать оригинальную акцию: выпускание шаров на фоне советской символики», — добавил он.

Сурайкин пообещал, что детали проведения мероприятия сообщат в ближайшее время.

Примечательно, что пока «Коммунисты России» стараются придумать способ провести традиционный митинг в честь Дня труда и беспокоятся о здоровье россиян, другая коммунистическая партия — КПРФ — демонстративно игнорирует ограничительные меры, которые действуют в РФ в связи с пандемией коронавируса.

22 апреля члены и сторонники КПРФ провели массовую акцию в центре Москвы, в которой сложилась непростая санитарно-эпидемиологическая обстановка. В мероприятии приняли участие несколько десятков человек, несмотря на режим самоизоляции и повышенной готовности. Коммунисты пришли на Красную площадь и возложили цветы к Мавзолею по случаю дня рождения Владимира Ленина.

Поведение коммунистов вызвало шквал негатива в их адрес. Главный редактор «ПолитРоссии» Руслан Осташко призвал КПРФ оказать реальную помощь россиянам вместо бессмысленных митингов. А также попросил российские власти ужесточить наказание для тех, кто проводит несанкционированные митинги в период распространения инфекции.

Спустя считанные дни после акции в Москве коронавирус нашли у депутата Госдумы от КПРФ Леонида Калашникова. А затем его коллегу Дмитрия Новикова госпитализировали с подозрением на COVID-19.