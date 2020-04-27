Черданцев выступил против пропаганды виртуального мира детям

Санкт-Петербург, 27 апреля. Спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев объяснил, что не любит видеоигры, поскольку чрезмерное увлечение виртуальным миром отрывает детей от реальной жизни. Об этом он рассказал в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

Известный комментатор присоединился к обсуждению темы «Что такое киберспорт и почему это спорт?». На примере воспитания своего сына он рассказал, почему видит проблему в детском увлечении видеоиграми, и выразил мнение, как должны вести себя родители, чтобы перенаправить интерес ребенка.

«Моему сыну 11 с половиной лет, и сейчас мы, находясь на самоизоляции, проводим много времени вместе. Я как отец ребенка нового поколения могу сказать, что это грандиозная проблема, по которой еще будут написаны книги. Потому что мы — родители-экспериментаторы, мы растим первое поколение детей, которое растет в гаджетах. На примере своего сына могу сказать, что у меня пока нет идеального решения этой проблемы», — посетовал комментатор.

Черданцев убежден, что пропаганда видеоигр вредна, потому что уводит ребенка от физического развития.

«Я понимаю, что ему надо общаться со сверстниками, он общается с ними исключительно посредством игр, а не в живом общении. Я не могу и не хочу лишать его этого общения. Я понимаю, что в это вовлечен весь мир, и ребенок не может быть извлечен из этого мира и жить в каком-то отдельном пространстве, но это, безусловно, должно быть контролируемо, ограничено. И я против любой пропаганды виртуального мира. Пропагандировать и насаждать нужно здоровый образ жизни, живой спорт на улице. А остальное итак будет, мы с этим ничего не можем сделать», — сказал он.

Телеведущий рассказал, что его сын увлекается популярной сейчас «стрелялкой» Fortnite.