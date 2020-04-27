Москва, 27 апреля. Российская премьер-лига предложила клубам два варианта возобновления сезона после эпидемии коронавируса. Один сценарий предполагает возобновление игр с 21 июня.

«Первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на футболистов. Затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний – вновь в недельном цикле», — говорится в сообщении.

Второй сценарий рассматривает возможность рестарта сезона с 28 июня. В этом случае в начале будет недельный цикл, а потом семь туров с матчами в середине недели. В обоих случаях РПЛ учла пожелание УЕФА закончить чемпионаты 2 августа.

Как сообщает «Газета.ру», владелец «Спартака» Леонид Федун накануне призвал РПЛ досрочно завершить сезон. По его словам, матчи без зрителей обернутся для клубов огромными убытками.

Напомним, что 17 марта российские спортивные функционеры приняли решение приостановить чемпионат России по футболу из-за эпидемии коронавируса. Мировая пандемия сорвала планы на проведение спортивных состязаний не только в России, но и во многих других странах мира. Из-за опасной инфекции были отменены чемпионат Испании по футболу, Евро-2020, а также Олимпийские и Паралимпийские игры, которые должны были состояться в Токио этим летом.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.



