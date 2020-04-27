Соседов посоветовал Тодоренко выбросить на помойку премию от журнала Glamour

Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя скандал вокруг телеведущей и певицы Регины Тодоренко, заявил, что премии, которые сначала вручают, а потом отбирают, нужно попросту выбрасывать на помойку.

Член Союза журналистов Москвы в интервью Федеральному агентству новостей высказал свое отношение по поводу лишения Регины Тодоренко руководством журнала Glamour звания «Женщина года-2019».

«Грош цена тем премиям, которые могут быть отозваны задним числом только за то, что человек сказал не то, что думает руководство данной премии, — отметил Соседов. — Значит, эта премия — полное дерьмо. И пусть она (Тодоренко. — Прим. ФАН) выбросит ее на помойку! Эта премия не имеет никакого веса. Гламур — не гламур. Выкинуть! Это все ничто. Пыль. Лишняя вещь в доме».

Кроме журнала Glamour определенные действия предприняла и компания PepsiCo, которая приостановила на неопределенный срок рекламное сотрудничество с Тодоренко.

«(Прервали) рекламный контракт? — вопросил собеседник ФАН. — Ну, что тут можно сказать. Очень жаль. Это глупые и недостойные люди. Когда за мнение лишают каких-то призов и рекламных контрактов, остается только пожалеть этих рекламодателей и тех, кто учреждает эти премии».

По словам журналиста, то, что произошло в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, нередко случается в России. Женщины порой действительно сами провоцируют своих мужей, о чем и заявила ранее Тодоренко.

«Ситуации разные бывают в семьях, и я не понимаю, что тут обсуждать, — признался Соседов. — Она (Тодоренко. — Прим. ФАН) высказалась, и все. В чем здесь криминал? Она выразила свое мнение. У каждого есть своя точка зрения».

Член Союза журналистов Москвы уверен, что человека нельзя лишать мнения, каким бы оно ни было с точки зрения общественности, — ошибочным или правильным.

«У каждого из нас есть право говорить по тому или иному вопросу, — отметил он. — Регине же остается только в данном случае посочувствовать, что ей попались такие глупые и недостойные люди».

Регина Тодоренко, ставшая широко известной после работы ведущей в популярном тревел-шоу «Орел и решка», которое много лет выходит в эфире телеканала «Пятница!», высказалась по поводу громкого скандала в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.

В частности, она заявила, что российские женщины зачастую сами являются провокаторами, поскольку не умеют нормально общаться со своими мужчинами, чем вызывают с их стороны насилие.

На Тодоренко после этого обрушился шквал критики, как со стороны обычных пользователей социальных сетей, так и коллег по телевизионному и музыкальному цеху (впрочем, есть и те, кто поддержал ее). Резче других выступили руководство журнала Glamour и компания PepsiCo.