Москва, 27 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился досрочно завершить учебный год в военных вузах и довузовских заведениях МО РФ

Ранее в заведениях отменили весенние каникулы, поэтому учебная программа этого года будет выполнена полностью, несмотря на досрочное завершение учебы. Довузовские организации закончат учится до 30 апреля, а в вузы — до 5 мая.

Накануне в министерстве рассказали об организации весеннего призыва в России на фоне эпидемии коронавируса. В регионах призывные комиссии начнут работать после 6 мая, но на службу призывники будут направлены только после 20 мая. Все новобранцы, прибывшие в места службы, обязаны будут сначала пройти двухнедельный карантин: учиться и питаться они будут отдельно от остального личного состава.