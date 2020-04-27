Долина назвала феминисток «глупыми женщинами»

Москва, 27 апреля. Народная артистка России Лариса Долина раскритиковала феминистское движение и выразила сомнение, что нормальная женщина может избрать этот путь.

Легендарную певицу спросили, не умерло ли желание женщины любить в эпоху феминизма, «когда некоторые говорят, что мужчина не нужен». По мнению 64-летней артистки, так утверждают только глупые женщины.

«Не знаю, сами ли себе они врут или хотят врать другим. Как нормальная женщина может выбрать путь феминизма? Женщина должна любить, ей это дано господом богом», — сказала популярная певица в интервью изданию «Известия».

Она подчеркнула, что все женщины хотят любить и быть любимой. А представительницы феминистского движения своими громкими заявлениями, как считает артистка, хотят обратить на себя внимание.

В воскресенье стало известно, что Лариса Долина участвовала в программе «Маска» на НТВ. Она выступала в образе Оленя. Популярная певица дошла до финала шоу и заняла третье место, уступив Карине Кокс и Анатолию Цою, напомнила «Газета.ру». Члены жюри неоднократно высказывали комплименты Оленю. Позднее певица призналась, что ей было очень приятно слышать слова похвалы в свой адрес.