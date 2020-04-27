Врач посоветовал аллергикам сидеть дома и «не испытывать судьбу» во время пандемии

Москва, 27 апреля. Врач-терапевт, член Совета Федерации Сергей Леонов посоветовал всем людям, страдающим от аллергии, строго соблюдать режим самоизоляции. Он объяснил, что аллергия может осложнить вирусное заболевание.

У многих аллергиков, к примеру, наблюдается затрудненное дыхание, а коронавирус как раз атакует легкие. В конце апреля-начале мая начинается самый опасный для таких людей сезон, а ученые еще не изучили досконально, как аллергическая реакция отражается на коронавирусной инфекции.

«Лучше не испытывать судьбу, спокойно находиться дома. Если это невозможно, человек работает, то спокойно принимать те препараты, которые назначил лечащий врач от аллергии», — отметил Леонов.

На сегодняшний день в России зафиксировано 87,1 тыс. случаев заражения коронавирусом (рост на 6,1 тыс. заболевших в сутки). За все время 7,3 тыс. человек выздоровело, 794 умерло.

Во многих российских регионов власти объявили режим самоизоляции. Гражданам разрешается выходить из дома, но лишь в случае крайней необходимости — чтобы выбросить мусор, погулять с собакой или сходить в магазин.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.