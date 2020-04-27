Хабиров отчитал чиновников Стерлитамака, допустивших вечеринку в ночном клубе

Уфа, 27 апреля. Глава Республики Башкирия Радий Хабиров отчитал руководство города Стерлитамака за вечеринку в ночном клубе во время режима самоизоляции.

В одном из клубов Стерлитамака провели вечеринку. Правоохранители пресекли деятельность развлекательного заведения и назначили проверку.

«У них там клуб ночной открыт, куда ходят десятки посетителей. Я считаю, что это безалаберность, и прошу отнестись к этому серьезно», — сказал Хабиров.

Глава республики поинтересовался, неужели власти не знали о работе этого клуба. Он попросил полицию привлечь к ответственности виновных.

По последним данным, в Башкирии зафиксировано 570 случаев коронавируса, 72 человека выздоровели, 14 скончались. В конце марта в регионе ввели жесткий режим самоизоляции.

Жителям можно выходить на улицу только в случае крайней необходимости. С 9 апреля власти разрешили выходить детям на улицу только с 13.00 до 18.00. В остальные часы они должны оставаться дома.

Пожилые люди входят в группу риска по коронавирусу. У пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями болезнь чаще всего протекает с осложнениями.

Ранее сообщалось, что надзорные органы в Москве за последние две недели выявили более 800 нарушений на предприятиях. Это связано с несоблюдением социальной дистанции между клиентами и с незаконной деятельностью в период режима самоизоляции.