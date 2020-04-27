НТВ покажет премьеру фильма «Шугалей» 1 мая

Москва, 27 апреля. На телеканале НТВ 1 мая состоится премьерный показ российского фильма «Шугалей», основанного на реальных событиях. Картина расскажет о судьбе социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Премьера картины намечена на 21.00 1 мая. В основу фильма легла история российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Весной 2019 года Максим Шугалей, Самер Суэйфан и Александр Прокофьев прибыли в Ливию, целью их визита стало проведение социологических исследований. Несмотря на тот факт, что все аспекты своей работы ученые согласовали с руководством ПНС, в мае их похитили боевики, впоследствии передавшие их радикалам группировки RADA (напрямую связана с ПНС). Россиян поместили в неофициальную тюрьму «Митига», известную своими тяжелыми условиями содержания заключенных — удерживаемые в неволе подвергаются физическим и психическим пыткам. До настоящего времени социологи находятся в заточении, им не предъявили обвинений, а следственные мероприятия не ведутся.

По сюжету фильма РФ разработала спецоперацию по освобождению похищенных россиян. Кирилл Полухин, исполнитель главной роли, считает Шугалея храбрым и смелым человеком, который героически переносит тяжелые обстоятельства, в которых он оказался. Отметим, что трейлер киноленты уже опубликован в Сети.

Коллега социологов Александр Прокофьев, говоря о фильме, подчеркнул, что лента рассказывает о преступлении, совершенном по политическим мотивам, жертвами которого стали невинные люди.