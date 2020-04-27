Черданцев уверен, что видеоигры никогда не станут популярнее футбола

Санкт-Петербург, 27 апреля. Футбольные симуляторы типа FIFA никогда не превзойдут по популярности реальный футбол, убежден спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев. Свой прогноз он озвучил в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Конечно, нет, никогда этого не будет, потому что никакой киберспорт, никакое сидение у экрана не заменит живые эмоции. Никогда никакой болельщик не будет приходить в восторг от финтов, которые можно сделать с помощью джойстика тремя пальцами руки десятилетним ребенком. Это не может заменить решения, которые принимает на поле Лионель Месси или финты, которые делает Неймар. Это просто несопоставимые вещи ни с точки зрения сложности, ни с точки зрения эмоций», — подчеркнул Черданцев.

При этом сам он признался, что увлекается играми серии Football Manager.

«Там больше покупка и продажа игроков, нежели симулирование собственно игры в футбол. Мы любим футбол, и спортсмены хотят быть ближе к своей профессиональной деятельности хотя бы с помощью компьютера. Поэтому мне кажется, это что-то на уровне ДНК», — уточнил Черданцев.

По словам комментатора, достигнуть успехов в киберспорте может каждый буквально за месяц.

«Я вас уверяю: если мы с вами сядем в закрытом помещении на месяц, мы будем вырубать любого мастера киберспорта просто на спор. Я просто готов поспорить. Но если нам дадут мяч, мы и за десять лет не научимся играть не то что как Месси, а как игрок второй лиги чемпионата Уругвая», — обратился он к ведущим онлайн-эфира.

Черданцев также объяснил, почему киберспорт нельзя приравнивать к традиционным видам спорта. По его словам, киберспорт не дает людям ни физической, ни умственной нагрузки, и поэтому не может стоять вровень с традиционными видами спорта.