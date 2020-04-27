Академик РАН назвала три особенности, указывающие на нетипичность COVID-19

Коронавирус во многом ведет себя нетипично и сегодня остается на полшага впереди врачей и ученых. Об этом заявила доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Лейла Намазова-Баранова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам профессора Намазовой-Барановой, нетипичность коронавируса, захлестнувшего сегодня весь мир, заключается в нескольких важных особенностях.

«Во-первых, новые возбудители обычно поражают детей, и они начинают страдать под воздействием этого вируса достаточно тяжело», — заметила специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова, напомнив, что нынешний коронавирус обнаруживается у детей, но протекает у них бессимптомно, за исключением юных пациентов с хроническими заболеваниями.

Другой особенностью новой коронавирусной инфекции профессор назвала тот факт, что до сих пор нет понятных схем ее лечения.

«Мы только можем последствия его воздействия на организм исправлять, но это не значит, что мы научились лечить коронавирус разработанным специально для него препаратом», — подчеркнула профессор Намазова-Баранова.

Также она обратила внимание на то, что ни у одного государства на сегодняшний день нет эффективной профилактической программы.

«Речь идет не только о вакцинации, но и, например, о тех противовирусных препаратах, которые могли бы затормозить процесс в самом начале, когда организм только столкнулся с этим вирусом», — сказала академик РАН.

По словам Лейлы Намазовой-Барановой, вокруг COVID-19 «невероятное количество мифов и правды, основанной на научных фактах», но даже научные факты не всегда правильно трактуется. Все это говорит лишь о том, что коронавирус «пока еще на полшага впереди нас».

«Мы до сих пор не знаем, почему он поражает одних и не поражает других. Потому что законы вирусологии предписывают ему совершенно другое поведение. Он ведет себя нетипично», — добавила профессор.

Напомним, по данным на 27 апреля 2020 года число заболевших коронавирусом на территории Российской Федерации составляет 87 147 человек (+6198 человек за сутки), выздоровело 7346 человек (+579), умерло 794 (+50). Лидерство по числу новых заболеваний удерживают Москва (+2871), Подмосковье (+638) и Нижегородская область (+207).