Полет вызвавшего переполох на авианосце США российского Ил-38 попал на видео

Москва, 27 апреля. Видео с российским противолодочным самолетом средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington появилось на платформе YouTube.

В подписи к видеоролику на канале Fighterbomber указано, что экипаж российского воздушного судно передает «краснознаменный, тихоокеанский, военно-морской и авиационный привет» солдатам американского атомного авианосца и всей его команде.

«В этот раз партнеры по каким-то причинам проспали совсем уже тихоходный противолодочник Ил-38 и смогли выполнить перехват наших всего в 30 километрах от авианосца. Особо отмечу, что американцы вели себя достойно, под винты не лезли и неприличных жестов не показывали», — говорится в сообщении.

В комментарии к видеоролику не сказано, где и когда была сделана запись полета вызвавшего переполох на авианосце США российского Ил-38, отметило «Утро.ру».

Ранее американское издание The National Interest назвало четыре мощнейших самолета ВВС России. Американские эксперты и журналисты считают лучшими воздушными суднами в России стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 «Медведь», сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М, сверхзвуковой самолет Ту-160 и ПАК ДА, которые, по их мнению, стали опасным оружием Москвы.