Мясников призвал человечество готовиться к новой «серьезной эпидемии»

Москва, 27 апреля. Человечеству стоит готовиться к новой эпидемии, которая будет превосходить нынешнюю по показателям смертности. Такое мнение высказал в понедельник известный врач Александр Мясников, выступая на YouTube-шоу Владимира Соловьева «Спасибо, доктор».

«Будет другая эпидемия, обязательно будет. Все мы ждем серьезную эпидемию со смертностью 30-35%», — отметил он.

На сегодняшний день в России зафиксировано 87,1 тыс. случаев заражения коронавирусом (рост на 6,1 тыс. заболевших в сутки). За все время 7,3 тыс. человек выздоровело, 794 умерло.

Весь апрель в стране сохранялся режим самоизоляции, при котором на улицу разрешалось выходить лишь в крайних случаях — чтобы сходить в магазин, погулять с собакой или выбросить мусор. Сперва президент РФ Владимир Путин объявил нерабочую неделю, чтобы граждане не покидали квартир, однако затем продлил выходные дни до конца месяца.

Ожидается, что на этой неделе Путин выступит с новым обращением к населению. Не исключено, что глава государства распорядится продлить режим самоизоляции до середины мая, как ранее призывал Минздрав.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.