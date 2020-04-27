Саакашвили развернул строительство особняка под Киевом

Киев, 27 апреля. Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили, который вскоре может занять пост вице-премьера Украины, развернул масштабное строительство загородного дома в селе Лесники под Киевом.

Как сообщает украинское издание «Страна», участок бывшего губернатора Одесской области находится в 23 километрах от здания кабмина, где уже в ближайшем будущем, возможно, начнет трудиться Саакашвили. «Царьград» напоминает, что ранее бывший президент Грузии сообщил о кадровом предложении от главы Украины Владимира Зеленского — последний позвал политика на пост вице-премьера страны.

Для своего особняка бывший грузинский лидер выбрал тщательно охраняемую территорию.

«Без охраны в Лесниках не живут. Здесь везде висят камеры, таблички, что «объект под наблюдением», а территорию обходят сторожа», — пишет «Страна».

Принадлежность дома Саакашвили не скрывает — перед фасадом видны три развевающихся флага: Украины, Грузии и Евросоюза. Отмечается, что даже в выходные на участке работают строители. Уже возведен одноэтажный дом с панорамными окнами и несколько небольших построек вокруг.

Журналисты со ссылкой на государственный геокадастр сообщают, что в Лесниках уже есть один участок, имеющий отношение к Саакашвили, — в 2017 году мать политика Гули Аласания приобрела в селе чуть больше 10 соток.

Несмотря на то, что Лесники не являются самым элитным районом проживания на Украине, их выбирают многие известные персоны. В частности, именно в этом селе можно увидеть поместье экс-министра финансов страны Натальи Энн Яресько, экологичный особняк с солнечными батареями певицы Русланы и дом и участок художника Сергея Пояркова.