Власти Италии пригрозили заблокировать Telegram

Рим, 27 апреля. Финансовая гвардия Италии наложила арест на 17 каналов Telegram, пригрозив блокировкой мессенджера.

По представлению прокуратуры города Бари гвардия арестовала 17 каналов за распространение газет, книг и журналов в нарушение авторских прав.

В ведомстве добавили, что если Telegram не предпримет меры, то управление итальянского ведомства по телекоммуникациям Agcom может заблокировать мессенджер на территории страны.

Полковник Фингвардии Пьерлука Кассано подчеркнул, что обращение к Telegram действительно в течение нескольких часов. Итоговое решение будет принято вечером 27 апреля.

На распространение материалов в ведомство пожаловалась Федерация газетных издателей Италии. Издатели заявили, что из-за пиратских каналов в Telegram местные издания теряют 670 тысяч евро в день и 250 млн евро в год.

Ранее российский суд удовлетворил требование Роскомнадзора и распорядился заблокировать Telegram на территории РФ. Это произошло после того, как руководство компании отказалось предоставлять ФСБ России ключи шифрования переписок пользователей. Эта ситуация привела к тому, что Telegram фактически нарушил закон Яровой, который обязывает операторов связи хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода.