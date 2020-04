Миссия ЕС IRINI подозревает турецкое судно в переброске оружия на территорию Ливии

Триполи, 27 апреля. Миссия Евросоюза IRINI, наблюдающая за исполнением оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии, зафиксировала подозрительное турецкое судно, предположительно перебрасывающее военную технику боевикам Правительства национального согласия (ПНС).

Об этом сообщил пользователь Twitter, заметивший активность европейского самолета Fairchild Dornier SA-227DC-N919C над турецким кораблем на сайте Flight Radar. Борт совершил облет грузового судна Barbali, который отплыл из Турции в направлении западной части Ливии. Вероятно, миротворцы заподозрили Анкару в очередной перевозке боеприпасов для подкрепления сил группировок нелегитимного по условиям Схиратских соглашений «правительства» Файеза Сарраджа.

