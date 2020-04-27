Миссия ЕС IRINI подозревает турецкое судно в переброске оружия на территорию Ливии

Триполи, 27 апреля. Миссия Евросоюза IRINI, наблюдающая за исполнением оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии, зафиксировала подозрительное турецкое судно, предположительно перебрасывающее военную технику боевикам Правительства национального согласия (ПНС).

Об этом сообщил пользователь Twitter, заметивший активность европейского самолета Fairchild Dornier SA-227DC-N919C над турецким кораблем на сайте Flight Radar. Борт совершил облет грузового судна Barbali, который отплыл из Турции в направлении западной части Ливии. Вероятно, миротворцы заподозрили Анкару в очередной перевозке боеприпасов для подкрепления сил группировок нелегитимного по условиям Схиратских соглашений «правительства» Файеза Сарраджа.

Напомним, ранее Правительство национального согласия заявило, что не признает европейскую Миссию IRINI, которая лишает Сарраджа возможности пользоваться поддержкой Анкары. Турция, невзирая на объявленное 18 марта гуманитарное перемирие, продолжает снабжать боевиков ПНС живой силой и оружием. На данный момент в Ливии находится порядка 17 тысяч сирийских наемников, переброшенных из турецких военных лагерей воевать на стороне террористов ПНС. Еще около двух тысяч ожидают отправки в ближайшее время.

Вместе с сирийцами на территорию североафриканского государства попадают недобитые джихадисты из ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (террористические организации, запрещены в РФ). По данным ЛНА, именно по причине систематической переброски боевиков из Турции в Ливии появился коронавирус. Среди дислоцированных в Мисурате наемников двое оказались заражены вирусом COVID-19, они были первыми, кто заболел на территории страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.