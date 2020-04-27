Джабаров предложил перенести памятник Коневу из Праги в Москву

Памятник маршалу Ивану Коневу нужно привезти из Чехии в Россию, где его будут «чтить вечно». Об этом Федеральному агентству новостей заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя готовность Праги вести переговоры с Москвой о передаче российской стороне монумента советскому полководцу.

В интервью местной газете Hospodarske noviny министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что для чешской стороны важно выполнение условий договора о дружественных отношениях с Россией от 1993 года. Как указывает Петршичек, в документе «не говорится о том, где памятник должен быть размещен, но предусматриваются достойное обращение и охрана памятника от повреждений».

«Если одним из путей выполнения данного обязательства являются переговоры с Россией о перемещении памятника (маршалу Коневу. — Прим. ФАН) на ее территорию, мы открыты для этого», — отметил глава МИД Чехии.

В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что власти Чехии осознали, какая негативная реакция их ожидает в случае отказа передать памятник.

«Все это могло ухудшить отношения между нашими странами. Если вначале они говорили, что памятник является собственностью общины муниципального района, то теперь они готовы его передать. Я думаю, что нужно забрать памятник туда, где его будут чтить вечно и к нему будут приходить и преклоняться наши люди — россияне и граждане других республик, которые воевали в составе Красной армии. Не хотят видеть они нашего маршала, тогда уже лучше пусть вернут нам памятник, а мы будем гордиться нашим героем, который освободил Прагу и сохранил жизни многим жителям города. Было бы здорово поставить памятник в Москве», — выразил мнение Джабаров в комментарии ФАН.

В МИД Чехии могут трактовать положения договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между двумя государствами как угодно, когда не находят нарушений его условий в демонтаже памятника, считает сенатор.

«Но когда-то они мечтали дружить с Советским Союзом, потому что чувствовали большую поддержку. Сейчас им эта поддержка не нужна, и они рассчитывают на НАТО», — добавил политик.

Напомним, памятник маршалу Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6. Соответствующее решение было принято еще в сентябре прошлого года. Глава района Ондржей Коларж пояснил, что монумент будет передан в музеи истории ХХ века.

10 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично». Следователи напомнили, что памятник был открыт 9 мая 1980 года на Площади Интербригады в Праге.

При этом президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника советскому маршалу глупостью. Земан напомнил, что советский маршал освободил не только Прагу от немецко-фашистских захватчиков, но и Освенцим.