قال المحلل السياسي أندريه كوشكين لوكالة الأنباء الفدرالية، إن افتتاح أقسام جديدة للشرطة والعمل المشترك للأجهزة الأمنية مع وحدات الجيش ، حيث يضمن فريق بشار الأسد الحياة السلمية في المناطق المحررة من المسلحين.

تعزيز قوة الشرطة

أفادت قيادة الشرطة السورية عن بدء المقر الجديد في قرية خان شيخون الواقعة جنوب محافظة إدلب. نقلت المعلومات الوكالة العربية السورية للانباء .

ووفقاً لبيان محافظ إدلب محمد فادي سعدون ، فإن الهدف الرئيسي للشرطة في خان شيخون هو ضمان النظام في أراضي المحافظة، وكذلك المساعدة على إنشاء حياة سلمية في مدن وبلدات أخرى في جنوب إدلب. وبحسب سعدون ، من المخطط في المستقبل القريب تعزيز الأجهزة الأمنية في المحافظات الأخرى التي حرّرها الجيش العربي السوري من الإرهابيين.

جدير بالذكر أن مدينة خان شيخون حررت من قبل مقاتلي الجيش النظامي في أغسطس 2019. وبعد بضعة أسابيع ، بدأ العمل في المنطقة لإعادة بناء البنية التحتية وإقامة حياة سلمية.

تحدث رئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في بليخانوف و خبير رابطة العلماء السياسيين العسكريين أندريه كوشكين ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية ، عن المهام التي يواجهها المسؤولون الأمنيون في أراضي إدلب المحررة حديثًا.

توفير الامن

كما لاحظ محاوروكالة الأنباء الفيدرالية ، يجب أن تكون الأجهزة الأمنية في المناطق المحررة من المسلحين في سوريا جاهزة لأنشطة متعددة الجوانب ، لأن يجب محاربة الجهاديين المتطرفين وتعزيز المؤسسات المدنية لضمان النظام.

"الآن ، لم تستبعد الجهود المشتركة لضباط الشرطة وممثلي الجيش الحكومي لضمان الأمن في الأراضي المحتلة.

ومن الضروري أن نفهم أن الأجهزة الأمنية تضطر الآن إلى تدريب موظفين جدد إلى حد أكبر. وهذه فترة انتقالية يتم بها التعاون في العمل. جنود الجيش النظامي أثبتوا ولائهم لبلدهم ، ويمكنهم المساعدة في بناء علاقات طبيعية في المجتمع في وقت السلم" قال الخبير.

أهداف الحكومة السورية

ووفقًا لأندريه كوشكين ، فإن تطوير مرافق البنية التحتية ، بما في ذلك تلك المتعلقة بضمان سلامة المدنيين ، يعكس أهداف الحكومة الشرعية في سوريا.

إن الرئيس بشار الأسد هو الرئيس المنتخب قانونيا ، ونرى أنه يهدف إلى حل النزاع المسلح ، الذي لا يزال قائما في البلاد منذ عام 2011 ، إلى تسوية سياسية واستعادة سوريا بمشاركة حلفاء مثل روسيا. وقال المحاور في وكالة الأنباء الفيدرالية إن فتح البنية التحتية لضمان سلامة حياة السكان هو خطوة تشهد على النوايا الحقيقية للسلطات.

وبحسب الخبير ، تريد الحكومة السورية ضمان أقصى حماية للمواطنين من القمع المحتمل من قبل العناصر المتطرفة في أقرب وقت ممكن من أجل تطوير المرافق الاجتماعية والاقتصاد ككل.

وانهى أندريه كوشكين بالقول: "إن الهدف الرئيسي لبشار الأسد هو ضمان توحيد البلاد واستعادتها ، وخلق ظروف مواتية لعودة اللاجئين إلى وطنهم".