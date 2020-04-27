Нарушительница режима самоизоляции в Чебоксарах укусила полицейских при задержании

Чебоксары, 27 апреля. Правоохранители в Чебоксарах сделали замечание двум нарушительницам режима самоизоляции, в ответ на это женщины набросились на полицейских, сообщили в ГУ МВД России по Республике Чувашия.

В соцсетях опубликовали ролик, на котором полицейские задерживают женщин на улице в Чебоксарах. Нарушительницы оказали сопротивление, кричали и пытались скрыться.

Горожанка ударила полицейского по лицу, а ее родственница укусила патрульного. В отношении женщин составили протокол о мелком хулиганстве и неповиновении представителю власти, несоблюдении требований по предупреждению ЧС.

В МВД по региону организовали проверку по факту происшествия. Материалы по инциденту направлены в СУ СК России по Чувашии.

Ранее сообщалось, что в Москве правоохранители остановили группу пьяных людей с собакой. Они оказали сопротивление, один из мужчин ударил полицейского по голове. Правоохранителям пришлось задержать нарушителей.

Во время проверки цифровых пропусков в столице был задержан мужчина, который с прошлого года находился в федеральном розыске.