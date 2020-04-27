Сидящие на самоизоляции россияне начали в семь раз чаще скупать мангалы

Москва, 27 апреля. Россияне в апреле этого года стали активно покупать мангалы и другие товары для шашлыка, несмотря на введенный режим самоизоляции. По сравнению с апрелем 2019 года продажи взлетели в семь раз.

К такому выводу пришли аналитики маркетплейса Aliexpress Россия, а также сотрудники торговой сети Globus и онлайн-ритейлера «Беру». По словам руководителя направления «Дом и сад» AliExpress Россия Аллы Подгорной, даже в период самоизоляции россияне в буквальном смысле взорвали продажи сопутствующих категорий товаров.

«За первые три недели апреля продажи мангалов выросли почти на 600% год к году», — цитирует ее RNS.

Однако в компании считают, что рост продаж этой категории товаров совершенно не обязательно говорит о то, что наши сограждане так безответственно ведут себя во время эпидемии коронавируса. И одним из доказательств этого является то, что самыми популярными у покупателей являются электрические мангалы, которыми можно пользоваться дома.

«Однако полноценные мангалы и коптильни тоже в тренде», — добавила Подгорная.

В компании также обратили внимание на покупательский ажиотаж на садовые инструменты: в начале апреля - спрос вырос почти на 300% год к году. В тренде - бензопилы, культиваторы и триммеры для газона.Активно покупают пользователи и садовые тележки, и другие товары для садоводства.

«Эта категория растет почти на 800% год к году», — добавили в Aliexpress Россия.

Представители Globus, в свою очередь, указали на большой спрос не только на мангалы, но и на жидкости для розжига, и уголь. С 6 по 12 апреля рост продаж на эту категорию товаров составил 165%.При этом во второй половине месяца, когда в Москве и Московской области был введен пропускной режим, произошел небольшой спад продаж. Однако к 1 мая в торговой сети ожидают вторую волну роста продаж товаров из категории «Дачный отдых».

О покупательском ажиотаже на товары для пикника и барбекю сообщили и сотрудники маркетплейса «Беру». При этом они отметили, что по сравнению с 2019 годом рост спроса в 2020 году все-таки проигрывает, особенно это касается заказов на мебель для походов и палатки.

Ранее телеканал 360 сообщал о том, что многие россияне высказали мнение о том, что первые майские праздники следовало бы перенести на более поздний срок, когда меры по борьбе с распространением коронавируса ослабнут и люди после самоизоляции смогут полноценно отдохнуть. Однако в Госдуме такую идею не поддержали, поскольку дополнительный перенос — это нагрузка на бизнес, на экономику.