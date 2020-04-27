Черданцев объяснил, почему киберспорт нельзя приравнивать к традиционным видам спорта

Санкт-Петербург, 27 апреля. Киберспорт не дает людям ни физической, ни умственной нагрузки, и поэтому не может стоять вровень с традиционными видами спорта. Таким мнением поделился спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Я думаю, что все-таки спорт подразумевает нагрузку – либо физическую, как в большинстве видов спорта, либо умственную, как в шахматах. Я думаю, что в киберспорте, при всем уважении к его участникам, ни того, ни другого нет», — подчеркнул Черданцев.

По его словам, новости о киберспортивных соревнованиях пока не входят в горячую десятку тем для обсуждения на спортивных порталах как в России, так и за рубежом.

«Мне кажется, это такая нишевая история. У нее есть, безусловно, поклонники, собирается довольно много зрителей, когда они вживую играют на стадионах, но с точки зрения вовлеченности масс во всякие модные игры в онлайне – Fortnite, например, рубятся и дети, и взрослые, и вовлеченность в них гораздо больше. Давайте их тоже считать спортом?» — отметил Черданцев.

По мнению комментатора, киберспорт может быть хорошим выходом для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Если бы им предлагать в этом деле активнее участвовать, мне кажется, и хорошая социализация, и какая-то активность, пусть и руками с помощью телевизора – в какой-то степени спорт, потому что тут можно играть командами, соревноваться и добиваться каких-то успехов. Таких людей тысячи, если не миллионы», — предположил комментатор.

Комментатор принял участие в онлайн-эфире на тему «Что такое киберспорт и почему это спорт?». Также участником эфира стал депутат Госдумы РФ Николай Валуев. Он спрогнозировал включение киберспорта в список олимпийских дисциплин.