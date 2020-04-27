В ДНР назвали план Зеленского по развитию Чернобыля опасным для людей

План Киева по развитию Чернобыля поступает после пожаров леса, пораженного радиацией, без измерений радиационного фона и заключения экспертов о безопасности экскурсий в Зону. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Медведев.

Предложение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать план развития территории Чернобыля с целью привлечения туристов. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Сообщается, что Владимир Зеленский встретился с руководителем Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергеем Калашником. Тот рассказал президенту, что для привлечения туристов после карантина в чернобыльской зоне отчуждения нужно улучшить инфраструктуру.

«Президент предложил руководителю чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории», — заявил он.

Экономические проблемы

Как отметил Владимир Медведев, фантазии Владимира Зеленского опасны для людей.

«Еще не остыл пепел от лесных пожаров в районе Чернобыля, а от президента Украины поступает предложение о развитии зоны, прилегающей к АЭС, с целью привлечения туда туристов. Подобное предложение поступает после пожаров леса, пораженного радиацией, без измерений радиационного фона, без заключения экспертов о безопасности экскурсий в зону Чернобыльской АЭС. Такие фантазии могут быть просто опасны для людей», — уверен Владимир Медведев.

Однако, считает депутат, ключевой момент — это вложения в инфраструктуру. Здесь невооруженным глазом видна возможность для коррупции. Вместо инвестиций в промышленность, сельское хозяйство, науку, образование или медицину Зеленский выступает с инициативой финансировать туристическую инфраструктуру в районе Чернобыля, заявил политик ДНР.

«Украинский президент все больше начинает напоминать Остапа Бендера со своими авантюрными проектами, которые не сулят украинцам ничего, кроме увеличения кредитного рабства и экономических проблем. Зато для олигархов, участвующих в этих проектах, они сулят прибыль. Такими действия Зеленский продолжает приближать экономическую катастрофу для украинского государства», — заключил Владимир Медведев.

Леса в районе Чернобыльской зоне начали гореть 4 апреля на площади 20 гектаров, 7 апреля пожар достиг площади 35 гектаров. Украинскими правоохранителями была установлена личность человека, которого подозревают в причастности к поджогу на территории Котовского лесничества. Было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции эвакуировали местных жителей (поселок Полесское в Чернобыльской зоне).