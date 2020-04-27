В Минздраве РФ назвали число беременных, заразившихся коронавирусом

Москва, 27 апреля. Не менее 394 беременных россиянок оказались заражены коронавирусом. Такие данные в понедельник предоставила главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян.

При этом она отметила, что больше половины инфицированных будущих мам находятся в Москве.

«Сейчас в России с подтвержденным коронавирусом зарегистрировано около 394 беременных женщин, из них 276 находятся в Москве. К счастью, беременность у них протекала сравнительно легко и без тяжелых осложнений», — отметила Адамян в разговоре с порталом Стопкоронавирус.рф.

Она посоветовала всем женщинам отложить процедуру ЭКО, пока не закончится эпидемия. Если же эмбрионы уже оплодотворены, то их следует подвергнуть криопрезервации, а перенос отложить на более благоприятный период, передает телеканал 360.

Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова заявила, что вынашиваемые дети каким-то образом получили иммунитет к коронавирусу. Инфекцию ни разу не обнаружили ни в околоплодных жидкостях детей, ни в ткани плаценты. Ученые полагают, что органы матери защищают плод от заразы и не подпускают ее к ребенку.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.