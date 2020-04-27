Эксперт сравнил ракетный двигатель США Merlin с трактором, а российский РД-180 с Ferrari

Член-корреспондент РАКЦ Андрей Ионин заявил, что американские двигатели Merlin и российские РД-180 используются для разных целей.

Ранее издание Ars Technica сообщило, что ракета Falcon 9 с двигателями семейства Merlin впервые по числу пусков обошла носитель Atlas V, использующий силовой агрегат российского производства РД-180. Последний даже на Западе считается одним из самых надежных и эффективных в мире.

Сотрудники издания подчеркнули, что состоявшийся 22 апреля старт Falcon 9 компании SpaceX стал 84-м для данного носителя, в то время как Atlas V, производимый United Launch Alliance, выводил полезный груз только 83 раза. В Ars Technica напоминают, что первый пуск Falcon 9 состоялся 4 июня 2010 года, тогда как Atlas V впервые был запущен 21 августа 2002 года. Выходит, что в среднем за последние три года носитель SpaceX стартовал 17 раз в год, а ракета ULA примерно пять.

Издание признает, что один запуск Falcon был неудачным и еще один — частично удачным, тогда как из всех стартов Atlas V только один был частично удачным. Комментируя сообщение Ars Technica, член-корреспондент Российской академии космонавтики, главный аналитик некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Андрей Ионин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что сравнение двигателей американского и российского производства просто неуместно.

«В данной ситуации следует задать вопрос — что лучше, трактор или Mercedes? Если мы собираемся ездить по вспаханному полю, то, наверно, лучше трактор, а если по трассе, то, конечно, Mercedes». Вот также и здесь — невозможно провести такое сравнение. С точки зрения инженерных, технических решений, российские двигатели семейства РД-180 — это высочайший инженерный уровень, а с точки зрения стоимости — ну Merlin, хотя его цена никогда не публиковалась, я думаю будет существенно дешевле. А рынок что покупает? Разве техническое совершенство? Илон Маск работает на рынке, он не стремится создать царь-двигатель, чтобы это было самое технически-совершенное устройство. Он бизнесмен и делает то, что может продать», — говорит эксперт.

При этом собеседник ФАН уточняет, что Роскосмосу в данной ситуации тоже нечем гордиться, так как все гениальные технические решения, которые легли в основу двигателей семейства РД-180, были заложены еще в 70-е годы, задолго до появления Роскосмоса.

«И вот на этой линейке мы живем, также, как и на ракетах «Союз», созданных Сергеем Павловичем Королевым, на ракетах «Протон» созданных Владимиром Николаевичем Челомеем. РД-180 — это более техничный двигатель, там основная характеристика — это предположим удельный импульс, давление в камере сгорания. Ну да, эти двигатели более совершенны, но они создавались в другую эпоху, для решения других задач. Тогда же о рынке никто не думал, а Маск создает двигатель для рынка, а для рынка главное при требуемой надежности обеспечить минимальную цену. Собственно, Маск это сделал, он и демонстрирует самую низкую цену на рынке, а Рогозин рассказывает, что это демпинг. Но это не демпинг, это просто хороший двигатель, но дешевый», — продолжил Ионин.

В настоящее время никто не доплачивает российской госкорпорации за совершенные технические решения и выдающиеся характеристики, от двигателей просто требуется решить поставленную задачу. С Merlin то же самое — силовой агрегат должен вывести на орбиту полезную нагрузку, и он со своей задачей справляется за более низкую стоимость.

Напомним, глава НАСА Джим Брайденстайн ранее заявлял, что первый запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами на борту к МКС состоится 27 мая. Такой пуск может означать потерю Россией монополии на доставку людей на Международную космическую станцию, существовавшую с июля 2011 года.