В РГО рассказали, что найденный теплоход «Армения» останется братской могилой на дне моря

Специалистам Минобороны РФ и Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) удалось найти и совместно идентифицировать на дне Черного моря затонувший в 1941 году теплоход «Армения», на котором, по разным подсчетам, находилось от 6 до 10 тысяч беженцев и раненых. В РГО Федеральному агентству новостей рассказали, надеются ли найти останки погибших, можно ли будет почтить их память на поверхности моря, и как находка меняет историческую версию гибели судна.

Затонувшую «Армению» начали искать еще в годы войны, но особенно активно — в последние десятилетия силами Министерства обороны России. К поисковым операциям привлекали в том числе военные корабли, которые оказывались в зоне поиска по своим боевым задачам. Все это время прочесывали морское дно, исследовали более 300 квадратных километров. Магнитометр Минобороны засек на дне моря магнитную аномалию еще во время поисковой операции в 2017 году, — тогда стало понятно, что внизу находится огромный металлический объект, но его точные координаты на тот момент были неясны.

Район поисков сузился: данные магнитометра указали на квадрат, который надо было изучить еще внимательнее. В марте 2020 года в ходе очередной поисковой операции район тщательно исследовали гидролокатором, и специалисты Минобороны РФ обнаружили корпус затонувшего судна, совпадающий с характеристиками теплохода «Армения». Для идентификации судна привлекли специалистов Центра подводных исследований Русского географического общества, которые подтвердили: в 15 морских милях от Ялты по направлению к Туапсе на глубине 1500 метров лежит затопленная «Армения».

Чтобы детально обследовать корпус подводным роботом, исследовательскому кораблю пришлось семь раз поменять свое местоположение, иначе подводный аппарат грозил запутаться кабелем в конструкциях разрушенного теплохода. Обследование длилось шесть часов, но практически сразу специалисты поняли, что их находка опровергает историческую версию о торпедировании «Армении», рассказали Федеральному агентству новостей в РГО.

«Объект стоит на ровном киле курсом 220 единым фрагментом. Корпус судна покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели от попадания торпед, о чем сообщала официальная версия, — рассказал участник экспедиции, исполнительный директор ЦПИ РГО Сергей Фокин. — При этом надстройки и палубы имеют явные и ужасающие следы разрушений: леерные ограждения и другие вертикальные элементы вывернуты наружу. Скорее всего, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб. Основные повреждения пришлись на среднюю и носовую часть надстройки ближе к левому борту, что может свидетельствовать об авиационном бомбометании по курсу движения судна, т.е. фашистские самолеты заходили на атаку с кормы».

Эта версия о авиационном налете есть в рассказах очевидцев, но теперь у нее впервые появились доказательства.

Кроме того, исследования подтвердили версию стремительной гибели «Армении» — часть иллюминаторов оказались вдавлены внутрь целиком. Это означает, что к моменту ухода корпуса на большую глубину внутри судна еще оставались «воздушные карманы», поясняют в РГО.

В том, что это именно «потерянный» на 80 лет теплоход, сомнений нет: несмотря на то, что название не сохранилось, уцелел судовой колокол. Он упал надписью вверх, и на подводных кадрах четко читается надпись: «Армения». При первом подходе к судну на дне были обнаружены фрагменты палубы, а при осмотре самого борта — характерные признаки теплохода «Армения»: расположение палуб и своеобразные проемы в леерных ограждениях.

Робот внимательно осмотрел левый борт в районе ходового мостика, куда пришлись основные удары бомб, но степень разрушения судна оказалась такова, что определить количество погубивших «Армению» взрывов невозможно, комментируют в РГО.

«Обилие висящих тросов, веревок и торчащих металлических фрагментов не позволило ни подтвердить, ни опровергнуть наличие на момент гибели на борту санитарно-транспортного судна «Армения» легких пушек», — сообщают в Центре подводных исследований Русского географического общества.

По словам начальника службы массовых коммуникаций ЦПИ РГО Марины Давыдовой, дальнейшее обследование «Армении» станет возможно только через несколько лет, а пока что теплоход останется братской могилой, самой крупной из всех известных историй морских кораблекрушений.

«Маневрирование внутри объекта затруднено, потому что объект покорежен взрывами, — рассказала ФАН Марина Давыдова. — Он лежит на глубине 1500 метров — это сверхглубины, на которых на данный момент может работать только техника Минобороны. Наш Центр сейчас участвует в работе по созданию аппарата, который может работать на глубине больше 2000 метров, и если мы ее завершим, сможем принимать решение о дальнейшем исследовании. Сейчас делать там вскрытие, ковыряться в обшивке негуманно по отношению к ушедшим. Мы сделаем это, когда наука и техника позволят нам сделать это этичнее. Пока же мы можем радоваться, что погибшие перестали быть потерянными в месте и пространстве. Будем относиться к этому объекту, как к братской могиле».

Надеяться на то, что внутри судна есть останки, по которым можно будет идентифицировать погибших, не стоит, считает специалист РГО.

«Черное море — довольно агрессивная среда, — объясняет Марина Давыдова. — Прошло почти 80 лет, и от останков вряд ли что-то осталось. Но мы считаем, что специалисты Минобороны просто герои: они не прекращали эти поиски. Ведь считается, что война не закончится до тех пор, пока не будет известно имя последнего воевавшего солдата».

В Управлении Минобороны РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества ФАН пока не уточнили, как именно почтят найденную «Армению», но возможно, будет найден способ доставить на место родственников погибших.

«Мы надеемся, что на карте теперь будет обозначено это место, и все проходящие мимо моряки по морской традиции будут отдавать почести погибшим», — сказала Марина Давыдова.

Напомним, теплоход «Армения» проекта «Аджария» был перестроен под санитарный транспорт в Одессе в 1941 году. Вместо части кают были организованы операционные и перевязочные. Предполагалось, что он сможет взять на борт порядка 400 раненых дополнительно к примерно 900 пассажирам, но 6 ноября 1941 года в Севастополе на борт поднялись несколько тысяч человек: жители города, пациенты, врачи и персонал нескольких госпиталей, часть партийного руководства Крыма, сотрудники пионерлагеря «Артек» и их семьи.

Судя по опубликованным данным, «Армения» вышла из порта Севастополя, зашла в Балаклаву и в Ялту. 7 ноября теплоход вышел в сторону Туапсе в сопровождении двух сторожевых катеров, не дожидаясь темноты. Через несколько часов был атакован вражеской авиацией и затонул за четыре минуты. Из всех пассажиров выжили единицы.

Многочисленные исследования, проведенные за эти годы Департаментом морского наследия Украины, Институтом океанографии и океанологии США во главе с Робертом Баллардом (он в свое время нашел «Титаник»), Институтом археологии НАН и ВС Украины позволили найти огромное количество других интересных объектов, но не «Армению». Спустя 79 лет теплоход найден, и в Центре подводных исследований РГО уже заявили о том, что выпустят документальный фильма о судьбе и исследовании теплохода.